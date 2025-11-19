Презентовано QD-OLED монітор Philips Evnia з діагоналлю 26,5"

19 ноября 2025 г., 16:35

Компанія Philips Monitors оголосила про випуск нового 27-дюймового монітора Philips Evnia 27M2N6501L (26,5" / 67,3 см) з QD-OLED-матрицею. Цей монітор створений для тих, хто прагне поєднати продуктивність, виняткову ціну та найсучасніші технології, які тепер доступні широкому загалу.



“Коли ми розробляли новий Philips Evnia 27M2N6501L, ми прагнули створити монітор, який стане справжнім апгрейдом не лише за характеристиками, а й за користувацьким досвідом», — говорить Сесар Рейєс Акоста, керівник напряму споживчих моніторів у компанії MMD. «QD-OLED забезпечує виняткову чіткість і контраст у кожному кадрі, а частота 240 Гц робить ігровий процес плавним і безперервним. У поєднанні з елегантним і впізнаваним дизайном цей монітор втілює дух Evnia — преміальні технології, що надихають і стають доступними для кожного».



Зазначено, QD-OLED-дисплей поєднує переваги OLED-панелі та технології квантових точок, пропонуючи яскраві кольори, глибокий чорний і безмежні кути огляду.



Проте чудова якість зображення — лише початок. Далі вам слід почути про швидкість Philips Evnia 27M2N6501L. Частота 240 Гц забезпечує плавність переходів без розмиття та затримок навіть у найдинамічніших іграх і, тим самим, активно сприяє отриманню незабутнього досвіду. Додаткові функції на кшталт Smart Crosshair, Stark ShadowBoost, та Smart Sniper підвищують точність ігрового процесу. Більше того, підсилена AI технологія Ambiglow аналізує вхідне відео та створює кольорове підсвічування, тим самим підсилюючи ефект повного занурення.



Окрім потужності QD-OLED, монітор забезпечує CrystalClear-зображення у Quad HD (2560x1440), доповнене HDR, 1,07 млрд кольорів і 10-бітною глибиною кольору. Ці технології гарантують реалістичне зображення як під час ігор і перегляду фільмів, так і під час створення контенту чи роботи з CAD-CAM або 3D-графікою.





Користувачі, які цінують зручність і гнучкість, знайдуть у Philips Evnia 27M2N6501L усе необхідне. Evnia Precision Center дозволяє персоналізувати параметри гри, підлаштовуючи монітор під власний стиль. MultiView забезпечує одночасне підключення двох пристроїв і розділений перегляд для зручного мультитаскінгу. HDMI 2.1 дає змогу підключити консоль або ПК та використовувати повний потенціал GPU. Окрім того, на усі OLED і QD-OLED-дисплеї Philips існує трирічна гарантія виробника, яка включає захист від вигорання.



Зазначено, Philips Evnia 27M2N6501L подбає навіть про хороше самопочуття, оскільки завдяки режиму LowBlue, технології Flicker-Free та повністю регульованій підставці, користувач може залишатися зосередженим і почуватися комфортно навіть після багатогодинної роботи чи гри.





Philips Evnia 27M2N6501L доступний у продажу з середини листопада за рекомендованою роздрібною ціною 23999 грн.

