CERT-UA виявила шпигунську активність відносно державних органів України та ряду інших країн

24 мая 2023 г., 12:35

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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), що функціонує в складі «Держспецзв’язку» дослідила кібератаку на інформаційно-комунікаційну систему одного з державних органів України.

На електронну адресу відомства 18.04.2023 та 20.04.2023 начебто з офіційної поштової скриньки «Посольства Таджикистану в Україні» (вірогідно, в результаті компрометації останньої) надійшли електронні листи, перший з яких містив додаток у вигляді документу з макросом, а другий – посилання на той самий документ.

У випадку завантаження документу та активації макросу на ЕОМ буде створено та відкрито docx-файл «SvcRestartTaskLogon», який також містить макрос, що забезпечить створення ще одного файлу з макросом «WsSwapAssessmentTask». Призначенням останнього є створення файлу «SoftwareProtectionPlatform», що класифіковано як Hatvibe, а також запланованого завдання для його запуску. Hatvibe представлено у вигляді кодованого VBScript-файлу (VBE), який функціонально забезпечує можливість завантаження та запуску інших файлів.

В процесі дослідження визначено, що 25.04.2023 за невстановлених обставин (вірогідно, за допомогою Hatvibe) на ЕОМ створено додаткові програми: кейлогер Logpie (забезпечує збереження у файл значень натискань на клавіатуру та вмісту буферу обміну) та бекдор Cherryspy (забезпечує виконання Python-коду, отриманого з сервера управління). Згадані файли розроблено з використанням мови програмування Python та захищено за допомогою утиліти PyArmor. При цьому модуль «pytransform», в якому реалізовано механізми шифрування та обфускації коду, додатково захищено за допомогою Themida. Слід додати, що для пошуку та ексфільтрації файлів, в тому числі результатів роботи кейлогеру Logpie (розширення файлу: «.~tmp»), використовується шкідлива програма Stillarch.

Додаткове вивчення інфраструктури та пов'язаних файлів дозволили зробити висновок про те, що серед об'єктів зацікавленості групи є організації з Монголії, Казахстану, Киргизстану, Ізраїлю, Індії.

З метою зменшення поверхні атаки рекомендується для облікових записів користувачів обмежити можливість виконання «mshta.exe», запуску Windows Script Host («wscript.exe», «cscript.exe») та інтерпретатору Python.

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