Рынок беспроводных наушников побил все ожидания

11 февраля 2020 г., 13:15

Выдержки из свежего аналитического исследования Counterpoint Research говорят о динамичном развитии мирового рынка действительно беспроводных наушников (True Wireless Stereo, TWS).По итогам финальной четверти 2019 г. глобальные поставки увеличились на 53% «QoQ», достигнув рекордной отметки в 51 млн устройств. В целом за 2019 г. объем рынка достиг 130 млн гаджетов.

Главным двигателем рассматриваемого направления по-прежнему были США, которые, при росте на 76% «QoQ», оставили за собой 35% мирового рынка.

Октябрьский старт продаж новых AirPods Pro позволил Apple улучшить поставки в финальной четверти года на 44%. Подконтрольная вендору доля рынка по итогам года составила 47%. Высокие продажи Redmi Airdots позволили Xiaomi занять вторую позицию рейтинга. Следом разместились Samsung, QCY и JLab.

В сегменте продуктов стоимостью дороже 100 долл. Apple, Samsung и Jabra сделали в четвертом квартале свыше 80% общих продаж. Сегмент продуктов дешвеле 100 долл. более фрагментирован — здесь за тремя ведущими брендами (Xiaomi, QCY, JLAB) лишь треть общих продаж.

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