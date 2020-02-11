AMD выпустила видеокарту Radeon Pro W5500 на архитектуре RDNA

11 февраля 2020 г., 13:55

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Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, которая ориентирована на выполнение профессиональных задач в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. AMD также представила графический процессор Radeon Pro W5500M для высокопроизводительных профессиональных мобильных рабочих станций нового поколения.

Модель Pro W5500 базируется на архитектуре AMD RDNA и использует память GDDR6, что, по оценке AMD, обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).

Сообщается, что новая видеокарта обеспечивает в 10 раз более высокую производительность при работе в профессиональных приложениях по сравнению с конкурентным решением (согласно результатам теста SPECviewperf 13 при многозадачной нагрузке).

ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise в сочетании с архитектурой RDNA позволяет масштабировать Radeon Pro W5500 и получать мощность, необходимую профессиональным приложениям. При этом энергопотребление системы при моделировании трехмерных объектов в SOLIDWORKS составляет в среднем на 32% меньше по сравнению с конкурентными решениями.

ПО Radeon Pro Software for Enterprise поддерживает функцию AMD Remote Workstation, которая позволяет профессионалам получать удаленный доступ к своим рабочим станциям практически с любого места. Видеокарта Radeon Pro W5500 ожидается в продаже в середине февраля по рекомендованной розничной цене $399. Графический процессор Radeon Pro W5500M будет доступен на профессиональных мобильных рабочих станциях, начиная с весны 2020 года.

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