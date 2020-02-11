 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1202)

02.02 - 09.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AMD выпустила видеокарту Radeon Pro W5500 на архитектуре RDNA

11 февраля 2020 г., 13:55
0 
 

AMD выпустила видеокарту Radeon Pro W5500 на архитектуре RDNA

Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, которая ориентирована на выполнение профессиональных задач в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. AMD также представила графический процессор Radeon Pro W5500M для высокопроизводительных профессиональных мобильных рабочих станций нового поколения.

Модель Pro W5500 базируется на архитектуре AMD RDNA и использует память GDDR6, что, по оценке AMD, обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).

Сообщается, что новая видеокарта обеспечивает в 10 раз более высокую производительность при работе в профессиональных приложениях по сравнению с конкурентным решением (согласно результатам теста SPECviewperf 13 при многозадачной нагрузке).

ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise в сочетании с архитектурой RDNA позволяет масштабировать Radeon Pro W5500 и получать мощность, необходимую профессиональным приложениям. При этом энергопотребление системы при моделировании трехмерных объектов в SOLIDWORKS составляет в среднем на 32% меньше по сравнению с конкурентными решениями.

ПО Radeon Pro Software for Enterprise поддерживает функцию AMD Remote Workstation, которая позволяет профессионалам получать удаленный доступ к своим рабочим станциям практически с любого места. Видеокарта Radeon Pro W5500 ожидается в продаже в середине февраля по рекомендованной розничной цене $399. Графический процессор Radeon Pro W5500M будет доступен на профессиональных мобильных рабочих станциях, начиная с весны 2020 года.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  