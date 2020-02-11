Зловреды маскируются под популярные фильмы

11 февраля 2020 г., 12:35

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Новинки кино привлекают внимание не только зрителей, но и злоумышленников, которые часто маскируют под их видом вредоносное ПО. «Лаборатория Касперского» проанализировала, как часто названия девяти фильмов, которые были номинированы на «Оскар-2020», использовались фишерами и авторами зловредов в 2019 г.

Всего по миру эксперты обнаружили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 г., и еще 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих фильмов.

С помощью фишинговых сайтов, на которых предлагается посмотреть новинки бесплатно, злоумышленники собирали личные и финансовые данные пользователей.

Кроме того, эксперты подсчитали количество вредоносных файлов, соответствующих двум условиям: они появились в течение четырех недель после официальных премьер каждого из девяти указанных фильмов и включали в себя их названия. Выяснилось, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались «Джокер» (304 вредоноса), «1917» (215 вредоносов) и «Ирландец» (179 вредоносов).

Злоумышленники следят за актуальными трендами, в том числе в киноиндустрии. Они расставляют свои ловушки как незадолго до громкой премьеры, так и вскоре после нее, на пике зрительского интереса. Чтобы избежать возможных рисков, любителям кино рекомендуется пользоваться только официальными стриминговыми платформами.

Чтобы не получить на устройства зловред вместо фильма, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: проверять официальные даты кинопремьер и не доверять предложениям увидеть фильм до того, как он вышел в прокат; проверять расширение файла перед тем, как его скачать: это может быть .avi, .mkv или .mp4, но ни в коем случае не .exe; использовать надежное защитное решение от киберугроз.

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