На відновлення енергетики України необхідні 91 млрд дол. протягом наступного десятиліття

Світ, у якому формувалася сучасна енергетична архітектура Європи, більше не існує. Сьогодні енергетичні системи слід оцінювати за стійкістю, швидкістю відновлення та здатністю працювати в умовах тривалих шоків.



На цьому наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль під час «Європейського форуму» в межах міжнародної енергетичної конференції CERAWeek, що проходить в Х'юстоні, США.



Очільник Міненерго зазначив, що Україна була змушена зіткнутися з відповідними викликами раніше за більшість країн та окреслив партнерам ключові висновки:



Безпека і захист енергооб’єктів мають бути закладені в проєктування.

Розподілена генерація, когенерація, системи накопичення та резервні рішення для критичної інфраструктури - необхідність, яка забезпечує безперебійність роботи.

Диверсифікація - це про посилення енергонезалежності й зменшення ризиків для енергосистем.

Стратегічні резерви обладнання - це ключовий актив, який має стати частиною колективної енергетичної безпеки.

Роль міністрів енергетики у країнах-партнерах має бути підвищена - з відповідними повноваженнями та доступом до ресурсів.



«Досвід України має практичну цінність. Ми готові ділитися ним заради зміцнення енергетичної безпеки в Європі», - резюмував Денис Шмигаль.



Також Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр енергетики під час виступу на круглому столі «Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі» на полях CERAWeek наголосив, що за оцінками Світового банку Україні знадобиться майже 91 млрд доларів протягом наступного десятиліття для відновлення енергетичного сектору.



«Для реалізації таких інвестицій Україні критично потрібен приватний капітал», – зазначив Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль окреслив перспективні напрями, що мають найбільший інвестиційний потенціал. Серед них - системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, а також видобуток газу та модернізація нафтогазової інфраструктури.



Очільник Міненерго підкреслив, що інвестиції в українську енергетику мають взаємовигідний характер: для України це означає модернізацію енергосистеми, для Європи — посилення та диверсифікацію енергетичної архітектури, а для інвесторів — доступ до одного з найбільших інфраструктурних ринків континенту.



«Кожен долар, інвестований в енергетику України, — це внесок у стабільність регіону та безпеку Європи», – наголосив Денис Шмигаль.

