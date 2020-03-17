Рост рынка носимых гаджетов кардинально пересмотрен

17 марта 2020 г., 15:25

По прогнозам аналитиков IDC, в 2020 г. глобальные поставки wearable-устройств вряд ли превысят 368,2 млн шт., тем самым рост относительно предыдущего года составит лишь 9,4%. В 2019 г. позитивная динамика составила 89%, однако пандемия вируса COVID-19 повлияет на цепочки поставок, по меньшей мере в первом полугодии. Среднегодовые темпы развития рынка в период до 2024 г. ожидаются на уровне 9,4%, что приведет к отгрузке в последний год прогнозного периода 526,8 млн гаджетов.

Часы и наручные браслеты в первом квартале отчитаются спадом поставок на 13% «YoY», что будет связано с закрытием многих китайских заводов из-за нехватки рабочей силы и комплектующих. Во втором квартале ожидаемый спад снизится до 7,1%, а в следующем полугодии начнется медленное восстановление.

Наиболее крупную продуктовую категорию сформируют надеваемые на уши гаджеты — при CAGR в размере 10,3% по итогам 2024 г. им удастся выйти на объем поставок в размере 310,5 млн шт.

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