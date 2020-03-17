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Vertiv в партнерстве с Geoclima выпустили новые чиллеры

17 марта 2020 г., 15:55
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Vertiv в партнерстве с Geoclima выпустили новые чиллеры

Компания Vertiv представила новую линейку безмасляных турбокомпрессорных чиллеров Vertiv Liebert OFC, выпускаемых совместно с Geoclima. Эти системы воздушного и водяного охлаждения на начальном этапе будут доступны в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA).

Конструкция Liebert OFC рассчитана на использование хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, включая R1234ze, и обеспечивает высокую энергоэффективность. В линейке также представлены модели для хладагентов R513A и R134a.

Комплексная линейка Liebert OFC включает модели с водяным охлаждением мощностью от 300 до 1600 кВт и модели с воздушным охлаждением мощностью 300–1700 кВт. Также доступны конфигурации с естественным и адиабатическим охлаждением.

Сообщается о возможности провести всесторонние испытания решений Vertiv для управления микроклиматом в реальных условиях эксплуатации в Центре обслуживания клиентов в г. Тоньяна, Италия. На этой площадке расположены шесть лабораторий, в том числе испытательная лаборатория для чиллеров с холодильной мощностью до 1,6 МВт, где можно протестировать производительность оборудования, смоделировав различную температуру воды и окружающей среды (от −10 до +55 °C), а также камера для испытания косвенного испарительного охлаждения. Кроме того, имеется несколько лабораторий для тестирования блоков кондиционирования, где заказчики смогут задать конкретные рабочие параметры и выполнить валидацию оборудования в помещениях с несколькими блоками кондиционирования воздуха.

Компания Vertiv недавно обновила конструкцию устройств в линейке шкафных кондиционеров, где представлены модели Vertiv Liebert PDX с непосредственным охлаждением и компрессоров с регулируемой производительностью, а также водяные системы охлаждения Vertiv Liebert PCW.


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