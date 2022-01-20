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Рост глобальных расходов на ИТ в 2021 г. превысит 5%

20 января 2022 г., 12:35
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В конце 2021 г. Apple выбилась в лидеры рынка смартфонов

Как полагают в Gartner, по итогам 2022 г. общемировые расходы на ИТ достигнут 4,5 трлн долл., вследствие чего результат годичной давности будет улучшен на 5,1%.

Несмотря на потенциально весомое негативное влияние новой разновидности вируса – Омикрон – мировая экономика продолжит активное восстановление, делая ставку, в том числе, на цифровые технологии. В этом контексте особое внимание будет уделяться ИТ-услугам. Среди прочих сегментов это направление продемонстрирует в 2022 г. второй крупнейший рост – при позитивной динамике в пределах 7,9% "YoY" выручка достигнет 1,3 трлн долл. На протяжении периода до 2025 г. организации продолжат наращивать статьи расходов на внешние консультации в рамках дальнейшей цифровой трансформации бизнеса.

Из-за пандемии коронавируса, в 2020 г. облачный сегмент мирового рынка корпоративного ПО впервые оказался крупнее, нежели сегмент "non-cloud". Как ожидается, в 2025 г. объем облачного сегмента в два раза превысит сегмент "non-cloud". В 2022 г. именно облачные решения обеспечат почти весь рост (11%) рынка корпоративного ПО на фоне активного перехода организаций на решения SaaS.   

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