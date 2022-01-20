ServiceNow ускорит цифровую трансформацию с помощью искусственного интеллекта

20 января 2022 г., 13:15

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По данным IDC, за последние три года суммарные капиталовложения различных компаний в инициативы цифровой трансформации превысили 3 трлн долларов. Однако то же исследование показало, что ожидаемой отдачи от этих инвестиций достигли менее половины организаций.



В результате компании испытывают растущее разочарование из-за необходимости продолжать тратить ресурсы на поддержку все большего числа неэффективно работающих новых проектов.



ServiceNow Impact, как сообщает его разработчик, предназначено для решения этой проблемы, предоставляя клиентам персонализированный ИИ-контент и рекомендации, а также идеи, улучшенную техническую поддержку, обучение на основе ролей, экспертное сопровождение и многое другое. Решение будет адаптировано для каждой компании, её отрасли и роли с целью ускорения окупаемости.



С помощью ServiceNow Impact клиенты могут сравнить Свой прогресс на пути цифровой трансформации клиенты могут контролировать в реальном времени, сравнивая себя с конкурентами с помощью отраслевых эталонов. Они получат доступ к так называемым «ускорителями воздействия» (Impact Accelerators). Это предложения с фиксированной сферой применения и конкретными целями, призванные помочь клиентом ServiceNow достичь каждой очередной вехи, которую они ставят перед собой в долгом путешествии к цифровой трансформации.



Иначе говоря, ServiceNow ожидает, что компании с её помощью найдут способ получить наибольшую отдачу от своих инвестиций в цифровую трансформацию. На самом деле решение ServiceNow Impact уже помогло ряду ранних клиентов добиться весьма многообещающих результатов. Например, это решение используется в штате Монтана для преодоления кадрового дефицита.



«Нам требовалось значительно увеличить количество людей, создающих приложения [для цифровой трансформации], — сказал директор по информационным технологиям Кевин Гилбертсон (Kevin Gilbertson). – ServiceNow Impact, это обширная персонализированная корпоративная программа, которая поможет заполнить критически важные должности и обеспечит техническое обучение, необходимое для безукоризненной работы».

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