Робота енергосистеми України на 2 березня

3 марта 2022 г., 10:57

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Сьомий день війни українська енергосистема впевнено працює в автономному режимі. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц.



Як повідомляє «Укренерго», в середу 2 березня на 20:00 потужність споживання складає майже 14 ГВт. Працюють всі атомні, теплові та гідроелектростанції. Критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури забезпечують стабільну роботу мережі.



Вечірній максимум споживання (коли масово вмикаються світло та побутові електроприлади) вже другий день поспіль, складає 14,2 ГВт. Сумарна потужність блоків АЕС, станом на цей час, – 7,2 ГВт, ТЕС – 3,9 ГВт.



Енергосистема України здатна забезпечити електроенергією населення, армію та інших споживачів. Тому не існує причин обмежувати споживання електроенергії.



Основні об’єкти магістральних мереж працюють без збоїв в штатному режимі. Оперативні ремонтні бригади «Укренерго» та операторів систем розподілу працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджені лінії електропередачі при першій можливості в проміжку між боями.



Добовий обсяг споживання електроенергії у вівторок 1 березня склав 316 млн кВт·год. Виробництво електроенергії на АЕС зросло на 0,4%, ГЕС – на 23,1%, СЕС – на 30,1%. Виробництво ТЕС знизилося на 13,9%, та ТЕЦ на 1,4%. Впродовж доби в аварійному ремонті перебував лише 1 корпус енергоблока ТЕС.

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