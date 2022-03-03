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Укртелеком: 70% регіональних вузлів зв’язку працюють

3 марта 2022 г., 8:35
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Станом на 2 березня 2022 року Укртелеком повідомляє, що незважаючи на жорсткі бойові дії, критична інфраструктура компанії продовжує працювати.

Національна транспортна мережа забезпечує зв’язок. Послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються в усіх областях України. 

Через пошкодження у ході бойових дій магістральних ліній у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету. Це Херсонська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

Пріоритет інтернет-доступу в цих областях надається сервісам  ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі. Фахівці компанії докладають максимальних зусиль для відновлення пошкоджених ділянок магістралі.

Продовжуються незначні обмеження міжнародного інтернет-трафіку через пошкодження елементів інфраструктури. Фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження в найближчі 1-2 доби.

Звертаємо увагу, що послуги фіксованої телефонії не зазнають жодних обмежень і доступні для абонентів.

Майже 70% регіональних вузлів зв’язку працюють. Доступ до інших неможливий через довгу відсутність електропостачання або руйнування інфраструктури. 

Вранці 2-го березня в одному з райцентрів Миколаївської області співробітник Укртелеком одразу після жорсткого артобстрілу, під час якого було в тому числі повністю зруйновано його будинок (дякувати Богу, він з родиною був в укритті), забезпечив роботу вузла зв’язку від генератора, оскільки електропостачання було перервано. Це дозволило одразу повернути можливість користуватися телефоном у майже 1200 оселях та користуватися інтернетом (за наявності електропостачання на роутері) майже 800 абонентам.
Працюючи в таких умовах, технічні фахівці компанії тримають зв’язок.

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