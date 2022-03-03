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Главная » Новости

Долучайся до DDoS-атак на сайти РФ!

3 марта 2022 г., 14:45

Система волонтерської кібероборони України створили програму для допомоги в боротьбі з інформаційною війною: UA Cyber Shield.

Долучитись може будь-хто в кого є доступ до компʼютера з інтернетом – це 1 хв відео з ілюстрацією роботи програми.

https://www.youtube.com/watch?v=snTzpRt7a5k

https://github.com/opengs/uashield

Все що потрібно лише завантажити і запустити додаток. Технічі нюанси, координацію і відбір сайтів для атаки бере на себе центр волонтерів.

Програму не потрібно ніяк підтримувати, просто відкрийте хоч на цілий день і займайтеся своїми справами. Залишіть стандартні налаштування. Запускати ефективніше лише одне вікно програми, не потрібно відкривати паралельно кілька.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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