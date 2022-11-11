Ринок процесорів для смартфонів зафіксував рекордний дохід в ІІ кв.

11 ноября 2022 г., 17:15

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Згідно з дослідженнями Strategy Analytics світовий ринок процесорів для смартфонів у другому кварталі 2022 року виріс на 26% до 8,9 млрд дол.



У п'ятірку лідерів за часткою виручки входять Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung LSI та Unisoc.



Qualcomm зберегла лідерство на ринку чипів для смартфонів з часткою 40%, за нею йдуть MediaTek з 26% та Apple з 25,5%.



Поставки чипсетів з підтримкою 5G склали 55% від загального обсягу.



TSMC виготовила понад 80% чипів, відвантажених у другому кварталі. Ключовий клієнт Samsung Foundry компанія Qualcomm перевела замовлення на TSMC в останні квартали.



Google і JLQ Technologies (СП Leadcore і Qualcomm) відвантажили понад мільйон процесорів.



«Виручка Qualcomm від продажів процесорів додатків для смартфонів зросла на 41% у другому кварталі, незважаючи на скорочення поставок на 23%. Цьому сприяв імпульс Qualcomm в області телефонів Android преміум-класу, таких як Samsung Galaxy S22. Попри гарну динаміку в преміум-сегменті, Qualcomm, ймовірно, зіткнеться з корекцією запасів у другому півріччі 2022 року. Поставки чипів Exynos від Samsung LSI знизилися на 46% у річному обчисленні, але показали ознаки відновлення з фокусуванням в середньому діапазоні», прокоментував ситуації Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala), автор звіту і директор служби Handset Component Technologies в Strategy Analytics.



«У другому кварталі 2022 року MediaTek зафіксувала рекордно високий квартальний дохід від продажів процесорів для смартфонів завдяки широкому асортименту висококласних і преміальних чипів Dimensity 5G. Однак компанія побачить зниження поставок і доходів по цьому напрямку у другому півріччі 2022 року через триваючу слабкість продажів Android-пристроїв в Китаї. Unisoc, з іншого боку, продемонструвала 26-відсоткове зростання поставок завдяки постійному зростанню попиту на смартфони 4G першого рівня», продовжив Кундоджала.

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