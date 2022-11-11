В рамках програми «єРобота» планується видавати гранти до 3,5 млн грн. на створення ІТ-компаній та робочих місць у цій сфері

11 ноября 2022 г., 16:25

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Влітку уряд запустив грантову програму для малого та середнього бізнесу «єРобота». Заявку на участь можна було подати на порталі «Дія». Відтепер також працює окремий сайт, де можна детальніше дізнатися про програму, обрати напрям і подати заявку на отримання гранту. Це можливість отримати від держави фінансову допомогу, яку не потрібно повертати. На отриманий грант можна реалізувати бізнес-ідеї, відкрити власну справу чи вкласти кошти у розвиток уже активного бізнесу.

На сайті можна подати заявку на отримання гранту за програмою «єРобота» за одним із напрямів:

«Своя справа» – програма мікрогрантів до 250 тис. грн. Подати заявку можуть українці, які планують відкрити чи розвивати власну справу. Кошти можна витратити на придбання обладнання, сплату оренди тощо;

«Новий рівень» – гранти до 8 млн грн для переробних підприємств. Програма покриває не більше 70% вартості проєкту, а отримувач гранту має створити до 25 робочих місць;

«Свій сад» – програма грантів до 400 тис. грн за гектар. Кошти мають бути спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства;

«Своя теплиця» – до 7 млн грн за два гектари. Гранти покривають до 70% вартості проєкту. Кошти можна витратити на створення тепличного комплексу, закупівлю посівних матеріалів чи технічного обладнання;

«ІТ-стартап» (у стадії розробки) – гранти до 3,5 млн грн. Програма націлена на створення нових компаній та робочих місць у сфері ІТ;

«Старт в ІТ» (у стадії розробки) – гранти на навчання у сфері ІТ. Кошти можна витратити на навчання в сертифікованих школах. Пілотний проєкт – IT Generation.

За весь час існування проєкту «єРобота» українці вже отримали гранти на суму понад 201,8 млн грн.

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