Diweave представляє сонячні інвертори PowerWalker 

11 ноября 2022 г., 21:28

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Компанія Diweave, офіційний дистриб’ютор систем та джерел безперебійного живлення PowerWalker в Україні, представляє на нашому ринку новинку - систему безперебійного автономного живлення для дому та будівель з використанням сонячних інверторів, батарейних модулів технології LiFePO4 та аксесуарів до них.

Сонячні інвертори PowerWalker — це багатофункціональні мережеві інвертори, які поєднують в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та управління батареєю для забезпечення безперебійного живлення. PowerWalker пропонує чотири серії сонячних інверторів – SVN, LGT, SKY та PWM. В залежності від потреб можливе підключення інверторів потужністю від 3,6 кВт до 15 кВт.

Гібридні (мультифункціональні) сонячні інвертори серії SVN представлені двома трифазними моделями, потужністю 10 та 15 кВт. Інвертори цієї серії функціонують як централізоване рішення для поєднання та координації вхідної потужності, виробництва енергії сонячними панелями, накопичення енергії в акумуляторній системі, і повернення її в мережу.

Особливості:

- 3 фази на вхід та 3 фази на вихід;

- відповідність німецьким стандартам VDE;

- вдосконалений сенсорний РК-дисплей пропонує легкодоступні операції, з налаштуванням користувачем, такі як струм зарядки батареї та пріоритет зарядного пристрою змінного/електричного струму;

- можливість роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу (On-Grid);

- форма вихідного сигналу – чиста синусоїда;

- висока максимальна пікова потужність PV 14,85 кВт;

- технологія типу зарядного пристрою MPPT (Maximum Power Point Tracking - відслідковування точки максимальної потужності);

- 2x MPPT для двох окремих конфігурацій сонячних панелей, що забеспечує більше гнучкості;

- потужний зарядний пристрій AC/PV (сонячний) із можливістю налаштування;

- ідеально працює з акумуляторною системою PowerWalker ESS – LiFe Battery System 48-100 (16x 3,2 V/100,0 Ah)

- можлива паралельна робота до шести одиниць таких інверторів;

- управління сонячним інвертором за допомогою програми для смартфона SolarPower.



Сучасні сонячні інвертори серії LGT представлені двома однофазними моделями потужністю 3,6 та 5,6 кВт.



Інвертори цієї серії на відміну від попередньої не дозволяють роздавати/ продавати вироблену електроенергію в електромережу.



Особливості:

- 1 фаза на вхід/1 фаза на вихід;

- Вдосконалений сенсорний РК-дисплей пропонує легкодоступні операції, з налаштуванням користувачем, такі як струм зарядки батареї та пріоритет зарядного пристрою змінного/електричного струму;

- конфігурування навколишнього світлодіодного освітлення для кожної зміни стану;

- тільки для власної експлуатації, немає можливості роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу (Off-Grid);

- форма вихідного сигналу – чиста синусоїда;

- висока максимальна пікова потужність PV 5000 Вт із технологією зарядного пристрою MPPT;

- потужний зарядний пристрій AC/PV (сонячний) із можливістю налаштування;

- ідеально працює з акумуляторною системою PowerWalker ESS – LiFe Battery System 48-100 (16x 3,2 V/100,0 Ah)

- можлива паралельна робота до дев’яти одиниць таких інверторів;

- управління сонячним інвертором за допомогою програми для смартфона WatchPower.

Сучасні гібридні сонячні інвертори серії SKY представлені двома однофазними моделями потужністю 3,6 та 5,6 кВт.



Так само, як і серія SVN, ці моделі можуть роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу.



Особливості:

- 1 фаза на вхід/1 фаза на вихід;

- вдосконалений сенсорний РК-дисплей пропонує легкодоступні операції з налаштуванням користувачем такі як струм зарядки батареї та пріоритет зарядного пристрою змінного/електричного струму;

- реконфігуроване навколишнє світлодіодне освітлення для кожної зміни стану;

- можливість роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу (On-Grid);

- форма вихідного сигналу – чиста синусоїда;

- висока максимальна пікова потужність PV 5000 Вт із технологією зарядного пристрою MPPT;

- потужний зарядний пристрій AC/PV (сонячний) із можливістю налаштування;

- ідеально працює з акумуляторною системою PowerWalker ESS – LiFe Battery System 48-100 (16x 3,2 V/ 100,0 Ah);

- можлива паралельна робота до дев’яти одиниць таких інверторів;

- управління сонячним інвертором за допомогою програми для смартфона SolarPower





Інвертори серії ZRO з технологією подвійного перетворення представлені однією моделлю потужністю 5000 кВт. Цей автономний сонячний інвертор із технологією подвійного перетворення має нульовий час перемикання. Інвертор призначений виключно для внутрішнього споживання виробленої сонячної енергії.

Ця серія працює як онлайн ДБЖ, вона використовує технологію подвійного перетворення, щоб зменшити час переходу від змінного струму до постійного до нуля.

Особливості:

- 1 фаза на вхід/1 фаза на вихід;

- подвійне перетворення забезпечує нульовий час перемикання від змінного струму до постійного;

- реконфігуроване навколишнє світлодіодне освітлення для кожної зміни стану;

- тільки для власної експлуатації, немає можливості роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу (Off-Grid);

- форма вихідного сигналу – чиста синусоїда;

- висока максимальна пікова потужність PV 6000 Вт із технологією зарядного пристрою MPPT;

- потужний зарядний пристрій AC/PV (сонячний) із можливістю налаштування;

- ідеально працює з акумуляторною системою PowerWalker ESS – LiFe Battery System 48-100 (16x 3.2V/100.0Ah);

- можлива паралельна робота до дев’яти одиниць таких інверторів;

- управління сонячним інвертором за допомогою програми для смартфона WatchPower.

Система зберігання енергії PowerWalker LiFe Battery System 48-100



Компанія Diweave пропонує систему зберігання енергії PowerWalker LiFe Battery System 48-100. Вона виконана по технології LiFePO4 (літій-залізо-фосфатній) — це модульна літій-іонна акумуляторна батарея з можливістю масштабування, яка підходить для всіх сонячних інверторів PowerWalker Solar всіх чотирьох серій - SVN, SKY, LGT, ZRO - та інверторів сторонніх виробників, які працюють з напругою акумуляторів 48 В. Система накопичення енергії (ESS – energy storage system) є легкою та компактною, заряджається з високою швидкістю та розрахована на 6000-8000 циклів зарядки; ідеально підходить для довгострокових проектів. Літій-іонна технологія гарантує безпеку та надійність. Резервний час працює лінійно, тому ви отримаєте те, що маєте.



Для ефективного підключення декількох модулів (до 10 шт) до одного сонячного інвертора використовується спеціально створена модель БРЖ (Блок Розподілу Живлення, чи PDU, як називає їх виробник).

Для інверторів потужністю до 5,6 кВт можливе підключення до 4 батарейних модулів і не потрібне використання БРЖ, батарейні модулі підключаються з використанням силових кабелів.

Для інверторів потужністю більше 5,6 кВт або якщо будь-які інвертори під’єднуються в паралель, потрібне використання БРЖ для підключення двох і більше (до 10) батарейних модулів.

Функція БРЖ(PDU) полягає в тому, щоб забезпечити підвищений струм (до 300 A) для подачі на інвертор без необхідності використання більших кабелів (без PDU ви можете подавати лише до 150 A).



Переваги системи зберігання енергії PowerWalker LiFe Battery System:

• Компактний розмір - 185х540х320 мм і легкість - 48 кг.

• Номінальна потужність одного модуля - 5,12 кВт/год.

• Модульна конструкція дозволяє легко розширюватись до 10 одиниць.

• Швидка зарядка (літій-залізо-фосфат – LiFePO4).

• 6000-8000 циклів зарядки, приблизно 12-18 років життя виробу.

• Працює з усіма сонячними інверторами PowerWalker серії Solar.

• Лінійний час резервного живлення (літій-іонна технологія).

• На 50% збільшена ефективність (сповільнена розрядка).

• Корпус накопичувача є безпечним для родини, підходить для розташування поряд з дітьми та домашніми тваринами. Без відкритих проводів чи гарячих поверхонь.

• Керуйте своєю системою - сонячним інвертором з системою зберігання енергії за допомогою програм для смартфона SolarPower, WatchPower.

Diweave пропонує індивідуально підібрані рішення по запиту: модульні батареї LiFe Battery System 48-100, масштабовані інвертори серії Solar 3600-5000 ВА однофазні та 1000-15000 ВА трифазні, PDU, лічильники, програмне забезпечення, що відповідають індивідуальним потребам клієнтів.

При максимальному навантаженні 5 кВт, в залежності від кількості підключених

модулів ESS, час автономної роботи варіюється так:

Для приватного будинку, де буде використовуватись система освітлення та побутова техніка, одного модуля ESS буде достатньо для забезпечення мінімальних потреб на довгий період.



Гарантія – 5 років.



Система з сонячними інверторами серії SVN пропонує використання ще таких аксесуарів:

Карта PowerWalker BMS Card є аксесуаром для сонячних інверторів серії SVN. Вона забезпечує зв’язок між сонячними інверторами та системою батарей LiFe, щоб користувач міг змінити напругу заряджання, зарядний струм, напругу припинення розряду акумулятора та максимальний струм розряду відповідно до параметрів літієвої батареї, а також запуск або зупинку, заряджання або розряджання відповідно до стану системи батарей LiFe Battery System.

Також пропонується WiFi Module (з використанням порта RS-232) та лічильник енергії Energy-Meter. За допомогою лічильника енергії та картки Modbus, що входить до комплекту, сонячні інвертори серії SVN можна легко інтегрувати в наявну побутову систему. Оснащений картою Modbus-Card, сонячний інвертор можна підключити до лічильника енергії через порт зв’язку RS485. Ви можете контролювати генерацію електроенергії та зарядку акумуляторів.

Інші серії інверторів (LGT, ZRO та SKY) не потребують додаткових карток чи аксесуарів. Відповідні порти вже включені (вбудовані) у моделі, тому додаткові аксесуари не потрібні.

Якщо у вас виникли питання, чи потрібна консультація по системам безперебійного автономного живлення з використанням сонячних інверторів PowerWalker

Веб-сайт виробника: https://powerwalker.com



Контакти дистриб’ютора: [email protected]

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