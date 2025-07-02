Ринок AR/VR-гарнітур демонструє відновлення: зростання на 18,1% у І кв.

2 июля 2025 г., 11:45

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Світовий ринок гарнітур доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності продемонстрував значне відновлення в останньому кварталі, зафіксувавши зростання на 18,1% у річному вимірі. Нові дані від IDC вказують на суттєві зміни у динаміці ринку, де домінуюча роль VR зменшується на користь змішаної (MR) та розширеної (ER) реальності.

Лідерство на ринку утримує компанія Meta, яка захопила 50,8% частки, показавши зростання на 65,9% у квартальному вимірі порівняно з попереднім роком. "Ринок чітко зміщується до більш імерсивних та універсальних досвідів", – зазначив Джитеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC Worldwide Mobile Device Trackers. Він додав, що "хоча Meta продовжує лідирувати, зростання таких брендів, як Viture та XREAL, показує, що інновації у форм-факторі та користувацькому досвіді знаходять відгук у споживачів. Наступна хвиля зростання буде зумовлена змішаною та розширеною реальністю, особливо з дозріванням АІ та Android XR платформ".

Серед п'яти провідних постачальників, XREAL посіла другу позицію з 12,1% часткою, завдяки значним поставкам своєї серії One (зростання на 57,6%). Viture виділяється вражаючим зростанням на 268,4% у річному вимірі, досягнувши 6,2% ринку, тоді як TCL також продемонструвала значні успіхи з показником 91,6% зростання та 4,2% часткою. Навпаки, категорія "Інші" зазнала різкого спаду на 47,2%, що підкреслює зсув ринку до усталених та нових лідерів зі сфокусованими продуктовими стратегіями. Цей квартал також вперше відзначився тим, що три з п'яти провідних постачальників – XREAL, Viture та TCL – спеціалізуються на оптичних прозорих окулярах (OST), колективно захопивши значні 22,5% ринку. Важливо зазначити, що Sony та Apple, які зазвичай є сильними гравцями у сфері AR/VR, цього кварталу не потрапили до топ-рейтингу, оскільки канали підтримували достатній запас їхньої продукції.

IDC прогнозує динамічну трансформацію у AR/VR-ландшафті, де чисті VR-поставки, як очікується, різко скоротяться. Натомість, змішана реальність (MR) та розширена реальність (ER) готові домінувати. Поставки MR, за прогнозами, зростуть з 3,3 млн одиниць у 2025 році до понад 15,2 млн одиниць до 2029 року. Проте цей прогноз був дещо знижений через зміну пріоритетів та зсуви у постачанні, спричинені введенням тарифів у США. Тим часом, ER, як очікується, зросте з 2,2 млн до 8,6 млн одиниць за той самий період, а AR також продемонструє стабільне зростання, досягнувши 457 000 одиниць до 2029 року.

"Світовий ринок AR/VR-гарнітур досягає критичної точки перелому", – заявив Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень команди ARVR в IDC. Він зазначив, що "чиста VR колись була фаворитом ринку, де такі компанії, як Meta, HTC та Sony, становили переважну більшість обсягів. Тепер ми бачимо, що вона йде на спад у найближчі кілька років. Аналогічно, чиста AR мала великі перспективи за допомогою Microsoft, але тепер ми очікуємо, що обсяги займатимуть невелике місце на загальному ринку".

"Тим часом, ми очікуємо, що MR буде мати сильний прийом, причому багато з цих VR-компаній переорієнтуються туди, а також з'являться нові учасники, такі як Apple", – продовжив Лламас. "ER-гарнітури продовжуватимуть набирати обертів переважно серед геймерів. Не варто недооцінювати вплив, який Android XR від Google може мати як на MR, так і на ER, і ми з нетерпінням чекаємо, коли більше постачальників використовуватимуть нову платформу так само, як численні постачальники смартфонів прийняли Android".

Незважаючи на прогнозоване 12% зниження загальних поставок у 2025 році через затримки з запуском продуктів, IDC очікує сильного відновлення у 2026 році з 87% зростанням, що зрештою перевищить пік епохи пандемії у 11,2 млн одиниць. З 2025 по 2029 рік ринок, за прогнозами, зростатиме зі сукупним річним темпом зростання (CAGR) 38,6%.

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