Brave1 став найбільшим венчурним інвестором України

2 июля 2025 г., 10:25

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, повідомив, що

оборонний кластер Brave1 видав уже 560+ грантів на 2,2 млрд грн, щоб розвивати та масштабувати геймченджери війни — від дронів до ракет.

Brave1 обʼєднує виробників і допомагає пройти шлях від ідеї до fast track на поле бою, влаштовуючи полігони, хакатони та зустрічі з інвесторами.

«За два роки ми масштабували кластер військових інновацій Brave1 до понад 1500 виробників та 3600 продуктів, які стають геймченджерами у війні. І зараз ми запрошуємо стажерів, що прагнуть долучитися до створення інновацій, які змінять ситуацію на полі бою», зазначив Михайло Федоров.

Він також анонсував нову програму - 30 молодих фахівців можуть потрапити на оплачуване стажування в кластер оборонних інновацій Brave1.

Стажування в Brave1 — це:

- 6 місяців роботи з передовими оборонними розробками;

- залученість на повний робочий день;

- сильна команда, підтримка в розвитку, простір для ініціатив;

- оплачуване стажування;

- можливість перейти на повну зайнятість у Brave1 або суміжні проєкти Мінцифри;

- реальні проєкти, які змінюють оборонну сферу.

Brave1 чекає на молодих фахівців, які готові проявити свою експертизу в таких напрямах:

- Технічні та інженерні інновації

- Операційна підтримка та аналітика

- Маркетинг і комунікації

- Міжнародна взаємодія та права

Залишити заявку та долучитися до створення військових технологій нового покоління можна на спеціальній сторінці https://interns.brave1.gov.ua/

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