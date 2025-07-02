Brave1 став найбільшим венчурним інвестором України

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, повідомив, що
оборонний кластер Brave1 видав уже 560+ грантів на 2,2 млрд грн, щоб розвивати та масштабувати геймченджери війни — від дронів до ракет.
Brave1 обʼєднує виробників і допомагає пройти шлях від ідеї до fast track на поле бою, влаштовуючи полігони, хакатони та зустрічі з інвесторами.
«За два роки ми масштабували кластер військових інновацій Brave1 до понад 1500 виробників та 3600 продуктів, які стають геймченджерами у війні. І зараз ми запрошуємо стажерів, що прагнуть долучитися до створення інновацій, які змінять ситуацію на полі бою», зазначив Михайло Федоров.
Він також анонсував нову програму - 30 молодих фахівців можуть потрапити на оплачуване стажування в кластер оборонних інновацій Brave1.
Стажування в Brave1 — це:
- 6 місяців роботи з передовими оборонними розробками;
- залученість на повний робочий день;
- сильна команда, підтримка в розвитку, простір для ініціатив;
- оплачуване стажування;
- можливість перейти на повну зайнятість у Brave1 або суміжні проєкти Мінцифри;
- реальні проєкти, які змінюють оборонну сферу.
Brave1 чекає на молодих фахівців, які готові проявити свою експертизу в таких напрямах:
- Технічні та інженерні інновації
- Операційна підтримка та аналітика
- Маркетинг і комунікації
- Міжнародна взаємодія та права
Залишити заявку та долучитися до створення військових технологій нового покоління можна на спеціальній сторінці https://interns.brave1.gov.ua/
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