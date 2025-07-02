Суд у США зобов’язав Google виплатити 314 млн дол. через збір даних користувачів

2 июля 2025 г., 12:25

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Як повідомляє Reuters, у Каліфорнії присяжні визнали Google винною в неправомірному зборі даних із мобільних пристроїв користувачів Android без їх згоди. Компанія має виплатити понад 314 млн дол. компенсації у межах колективного позову, поданого ще у 2019 році.

Рішення було ухвалене окружним судом Сан-Хосе. Позивачі звинуватили Google у неавторизованому обміні даними між Android-пристроями та власними серверами, навіть коли телефони перебували у «сплячому» режимі. За словами адвокатів, це створювало "обов’язкове та неминуче навантаження" на ресурси користувачів — зокрема, використовувалося стільникове з’єднання без попередження чи згоди.

У Google заявили, що рішення буде оскаржене. Представник компанії Хосе Кастанеда назвав вердикт таким, що "спотворює принципи роботи сервісів, критично важливих для продуктивності та безпеки Android".

Представник позивачів Глен Саммерс натомість зазначив, що рішення присяжних "чітко відображає масштаб порушень і підтверджує правомірність претензій користувачів".

Позов стосується приблизно 14 мільйонів мешканців Каліфорнії, які користувалися Android-смартфонами у період, коли відбувався збір даних. За версією позивачів, Google використовувала зібрану інформацію для власних бізнес-цілей, зокрема для таргетованої реклами, витрачаючи при цьому трафік користувача.

Компанія наполягає, що всі дії узгоджені з політикою конфіденційності та умовами використання, з якими користувачі погоджуються під час активації пристрою.

Окреме провадження проти Google триває у федеральному суді Сан-Хосе — цього разу воно стосується користувачів Android в інших 49 штатах США. Розгляд призначено на квітень 2026 року.

Це не перший випадок судових претензій до Google щодо обробки даних. У 2022–2024 роках компанія вже уклала низку мирових угод на суму понад $500 млн у справах про збір місцезнаходження та активність в інкогніто-режимі.

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