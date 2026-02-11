Рада ухвалила законопроект, який прискорить розгортання відновлюваних джерел енергії

11 февраля 2026 г., 15:25

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.



Одним із ключових нововведень закону стало запровадження механізму підтримки переможців аукціонів з відновлюваної енергетики у формі «чистої» ринкової премії (FiP) замість контрактів на різницю (CfD). Такий підхід забезпечує прозорішу модель формування доходів і дає бізнесу більше можливостей для фінансового планування.



Закон продовжує дію механізму «зелених» аукціонів до 31 грудня 2034 року замість раніше визначеної дати – 31 грудня 2029 року. Це створює довгострокову перспективу для інвесторів і дозволяє планувати нові проектні цикли у сфері відновлюваної енергетики.



Також передбачається зниження фінансового навантаження на учасників «зелених» аукціонів. Розмір банківської гарантії знижується з 15 до 10 євро за кожен кіловат потужності виграного на аукціоні, а у разі продовження строків будівництва – з 30 до 10 євро. Такі зміни зменшують бар’єри входу на ринок для середніх і нових гравців.



Для підвищення конкуренції закон передбачає більшу гнучкість у формуванні квот. Мінімальну частку виробників за окремими технологіями - сонячною, вітровою, біоенергетикою та іншими – зменшено з 10 % до 5 %. Це розширює можливості участі в аукціонах і стимулює здорову конкуренцію між різними видами генерації.



Закон інтегрує сучасні рішення з енергозбереження та гармонізує ринок з європейськими стандартами. Документ удосконалює механізм гарантій походження електроенергії відповідно до вимог ЄС, що має ключове значення для міжнародних покупців і експортних контрактів. Крім того, є можливість інтеграції установок зберігання енергії (BESS) у механізм cable-pooling, що відкриває нові перспективи для розвитку ринку зберігання електроенергії в Україні.



Ухвалення даного законопроекту формує нові умови для відновлення інвестиційної активності у сфері ВДЕ та створює основу для запуску нових аукціонів і розвитку проектів відновлюваної енергетики в Україні.

