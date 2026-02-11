Від початку агресії рф введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової генерації

11 февраля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міненерго повідомило, що станом на початок лютого в Україні введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації – 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб. Лише у січні цього року в Україні введено 192 МВт нових потужностей.



Майже 60 % наявних потужностей побудували приватні інвестори, решту – державні та комунальні підприємства за власні кошти та з використанням міжнародної донорської допомоги. В межах Фонду підтримки енергетики у громадах, зокрема прифронтових, реалізовані проєкти сумарною потужністю в 196 МВт.



Наразі на різних стадіях реалізації знаходиться близько 3 ГВт нових проєктів. Ключова ціль на цей рік – повністю покрити споживання об’єктів критичної інфраструктури у кожному регіоні розподіленою генерацією.



У підготовлених змінах до Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року Міненерго визначило цільові потреби у 2,2-2,7 ГВт додаткових гарантованих генеруючих потужностей із розділенням їх за кожним регіоном.



Міністерство також продовжує вживати заходів, спрямованих на спрощення регуляторних та технічних вимог для реалізації проєктів, залучення міжнародної допомоги та надання технічної підтримки для пришвидшення розвитку газової генерації в Україні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI