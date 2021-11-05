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QNAP выпустила 8-портовый неуправляемый коммутатор 2.5GbE

5 ноября 2021 г., 11:46
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QNAP выпустила 8-портовый неуправляемый коммутатор 2.5GbE

Компания QNAP Systems представила восьмипортовый неуправляемый коммутатор с поддержкой 2,5GbE.

QSW-1108-8T представляет собой экономичное решение для высокоскоростной модернизации сети благодаря восьми портам 2.5GbE, настройке plug-and-play, автоматическому обнаружению и блокировке петель, а также функциям автоматического согласования.

«Одним из основных факторов, сдерживающих проведение модернизации инфраструктуры Ethernet, является стоимость и доступность коммутаторов и адаптеров. QNAP продемонстрировала твердую приверженность экосистеме 2.5GbE, представив новый коммутатор QSW-1108-8T. Это устройство предложит доступный способ для домашних и бизнес-пользователей вывести свою сеть Ethernet на новый уровень», - отметил Рики Хо (Ricky Ho), менеджер по продукту QNAP.

Как уже отмечалось выше, QSW-1108-8T оснащен восемью портами 2,5GbE / NBASE-T RJ45, которые поддерживают скорости передачи 2,5G/1G/100M. Не требуя сложных настроек, данное решение поддерживает автоматическое согласование, которое оптимизирует скорость передачи и производительность для каждого подключенного устройства, а его встроенный механизм управления гарантирует плавную передачу сетевых пакетов. Он также имеет функцию обнаружения петель в сети, которая может автоматически блокировать закольцованные порты, чтобы сетевая среда быстро возобновила нормальную работу.

Отличием QSW-1108-8T также является безвентиляторная конструкция, что обеспечивает почти бесшумную работу устройства. Уникальный дизайн устройства способствует охлаждению при сохранении высокой производительности.

Производитель предоставляет на устройство гарантию на 2 года. Рекомендованная цена на QSW-1108-8T - 4899 грн.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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