19 тис. мобільних пристроїв отримала Україна в рамках проєкту Laptops for Ukraine

У грудні 2022 року Мінцифри разом з Європейською комісією (DG CNECT) та Digital Europe запустили ініціативу Laptops for Ukraine. Мета проєкту – забезпечити навчальні заклади, лікарні та громади, які постраждали від збройної агресії, необхідним технічним обладнанням: ноутбуками, планшетами та засобами зв’язку. До збору техніки долучилися громадяни та приватні компанії країн ЄС – через 17 хабів у 9 країнах Євросоюзу.

«Коли ми запускали ініціативу Laptops for Ukraine, наша мета була в тому, щоб українці навіть у найважчі часи залишалися на зв’язку, мали доступ до інформації й відчували підтримку. Минуло два з половиною роки – і понад 19 тис. пристроїв уже працюють у школах, лікарнях та державних установах по всій Україні. Разом нам вдалося розширити Європейський механізм надзвичайного реагування, додавши до нього ІКТ-обладнання. Це визнання того, що технології сьогодні є критично важливими – як у війні, так і під час природних катастроф», – зазначає Сесілія Бонефельд-Даль, генеральний директор DigitalEurope.

Вдячні нашим партнерам: Європейській комісії (DG CNECT) та Digital Europe, механізму цивільного захисту ЄС та Міністерству внутрішніх справ Словацької Республіки – за допомогу та координацію проєкту.

