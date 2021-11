Польская Allegro приобрела чешский онлайн-магазин Mall за 1 млрд долл.

5 ноября 2021 г., 11:09

Как сообщает Reuters, польская группа Allegro, работающая в области электронной коммерции, согласилась купить чешского онлайн-ритейлера Mall Group за 881 млн евро (1,02 млрд долл.), чтобы создать региональную платформу в рамках своей первой крупной международной сделки.



Поздно вечером в четверг Allegro заявила, что приобретет активы электронной коммерции Mall Group и логистические активы WE | DO у инвестиционной группы Rockaway Capital Якуба Хаврланта (Jakub Havrlant), PPF Group и EC Investments Даниэля Кретинского (Daniel Kretinsky') и Патрика Ткача (Patrik Tkac).



По словам Allegro, объединенная компания, работающая в Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии и Польше, получит более широкий доступ к целевому розничному рынку с населением 70 миллионов человек на сумму 1,14 триллиона злотых (285 млрд долл.).



«Покупатели получат выгоду от улучшений в выборе, цене и дополнительных удобств, в то время как почти 135 тыс. партнеров-продавцов получат возможность работать по схеме 'list once, sell everywhere'», заявил генеральный директор Allegro Франсуа Нуйтс (François Nuyts).



Как отмечают наблюдатели, доминирующее положение Allegro в Польше подвергается давлению после того, как в этом году на рынок вошли группы розничной торговли Amazon, Sea и Shopee.



Общий объем товарооборота у Mall Group в прошедшем финансовом году, закончившемся в марте составил 4,3 млрд злотых (1,08 млрд долл.), тогда как Allegro зафиксировала этот показатель на уровне 10,4 млрд злотых (2,6 млрд долл.) во втором квартале.



Сообщается, что финальная цена сделки может быть увеличена на 50 млн евро в зависимости от выполнения конкретных краткосрочных целей, и ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года.



По заявлению Allegro, сделка будет финансироваться на 53.7% за счет наличных средств (предполагается дополнительный займ), и на 46.3% за счет передачи акций группы.

