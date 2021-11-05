Квартальна виручка Lenovo підвищилась на 23% до 17,9 млрд. дол.

5 ноября 2021 г., 12:35

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Lenovo Group оголосила про рекордні результати за другий квартал 2021/22 фінансового року. Компанії вдалося покращити показники рік до року – чистий прибуток зріс на 65% і склав 512 млн. дол., а маржинальність збільшилася на 0,7 пункти, що відповідає меті компанії збільшити показник удвічі за три роки. Дохід до сплати податків склав 742 млн. дол., що на 58% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка компанії сягнула 17,9 млрд. дол., показавши зростання на 23% рік до року. Водночас витрати компанії на дослідження та розробку (R&D) зросли на 60%.

Компанія і надалі працюватиме з високомаржинальними сегментами. Водночас Lenovo Group планує подвоїти інвестиції в R&D протягом трьох років, як було оголошено в першому кварталі 2021/22 фінансового року. Така стратегія підтримує безперервну трансформацію компанії, розробку технологій і розвиток архітектури «Клієнт-Периферія-Хмара-Мережа-Інтелектуальні технології» (Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence), щоб відповідати новим потребам користувачів.

Підрозділ Solutions and Services Group (SSG) продовжує забезпечувати високу рентабельність і зростати на ринку, що швидко розширюється. У міру того, як технологічна архітектура стає складнішою, клієнтам необхідні досконаліші ІТ-послуги. У групі зазначають, що до 2025 року обсяг ринку ІТ-послуг становитиме понад 1 трлн. дол. Також компанія очікує, що обсяг ринку «пристроїв як послуга» (device-as-a-service) становитиме 67 млрд. дол. до 2025 року.

За звітний період SSG показала значне зростання виручки, що сягнула 1,36 млрд. дол. (зростання на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Виручка підрозділу SSG склала 7,3% від загальної виручки Lenovo Group при операційній маржі майже 21%.

Група збільшила кількість послуг із підтримки користувачів ПК й інфраструктури. Виручка від керованих послуг (Managed Service) зросла майже на 90% рік до року. Повторювані вертикальні рішення на базі інтелектуальної власності Lenovo розвиваються – виручка від проектних сервісів і рішень (Project Services and Solutions) зросла на 22% у річному обчисленні.

У всьому світі продовжується модернізація інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що сприяє створенню нових можливостей для зростання та розвитку бізнес-групи Infrastructure Solutions Group (ISG). За прогнозами, до 2025 року ринок рішень для інфраструктури ІКТ складе 250 млрд. дол., що зробить його таким же великим, як і ринок ПК.

ISG відзвітувала про рекордну ефективність і високу виручку в розмірі майже 2 млрд. дол., що на 34% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Рентабельність показала зростання на 24 млн. дол. рік до року. Фінансові показники бізнес-групи наближають її до рівня беззбитковості.

Група випереджає темпи розвитку ринку практично в усіх сегментах. Постачання хмарних послуг сягнуло рекордно високої виручки зі зростанням більш ніж на 50% у річному обчисленні. Виручка в сегменті рішень для підприємств малого та середнього бізнесу зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У сегментах із вищою маржею виручка від систем зберігання даних зросла більш ніж на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, продемонструвавши новий рекорд.

Попит на персональні комп'ютери та інші інтелектуальні пристрої залишається на високому рівні. Це зумовлено відновленням попиту на ноутбуки для бізнесу та очікуваним збільшенням зацікавленості після запуску Windows 11. Згідно з ринковими звітами, обсяг сегменту ПК для бізнесу (за винятком Chromebooks) у попередньому кварталі зріс на 18% рік до року. Компанія Lenovo очікує, що попит на ПК у найближчі кілька років відповідатиме галузевим оцінкам – 340-355 млн. одиниць на рік. У той же час світовий ринок смартфонів дає великі можливості для розвитку. Разом із тим, за прогнозами, до 2025 року обсяг ринку Інтернету речей (IoT) зросте на 11%.

Виручка Intelligent Devices Group (IDG) зросла до позначки у 15,3 млрд. дол., що на 21% більше рік до року. Рентабельність також зросла та сягнула 1,2 млрд. дол. – це на 34% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Сегмент преміальних ПК продемонстрував високі темпи зростання: виручка пристроїв YOGA та робочих станцій зросла більше ніж удвічі. Виручка сегменту ПК для корпоративного використання зросла на 29% рік до року, а прибуток від продажів ПК для малого та середнього бізнесу зріс на 48% рік до року.

Цей квартал став найкращим для смартфонів: прибуток сягнув нового історичного максимуму – 89 млн. дол., а виручка зросла на 27% у річному обчисленні – це рекорд за останні 15 кварталів. Усі регіони світу забезпечили значне зростання рентабельності – не лише на традиційних ринках Латинської та Північної Америки, але й у країнах Європи, Близького Сходу та Африки, а також в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що постійно розширюється. Виручка від продажів планшетів зросла на 20% рік до року, а аксесуарів – на 31%.

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