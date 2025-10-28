Gartner: світові витрати на ІТ вперше перевищать 6 трлн дол. у 2026 році завдяки АІ

28 октября 2025 г., 11:45

+11

голос Tweet

Згідно з останнім прогнозом аналітичної компанії Gartner світові витрати на інформаційні технології у 2026 році вперше перевищать позначку 6 трильйонів доларів, досягнувши 6,084 трлн дол..Це на 9,8% більше, ніж очікується у 2025 році (5,540 трлн дол.).



Аналітики Gartner зазначають, що невизначеність на ринку, яка розпочалася у другому кварталі 2025 року, почала спадати в третьому кварталі, що призведе до значного фінального використання бюджетів до кінця року. Основним каталізатором зростання, особливо у сегменті програмного забезпечення, є генеративний АІ (GenAI).



"Хоча у 2026 році ми перебуватимемо у "западині розчарування" (trough of disillusionment), функції GenAI тепер стали повсюдними у вже існуючому програмному забезпеченні, і ці функції коштують дорожче, що узгоджується з цим бюджетним сплеском, - заявив Джон-Девід Ловелок (John-David Lovelock), видатний віцепрезидент-аналітик Gartner. - Вартість програмного забезпечення зростає, і вартість як функцій, так і функціональності також збільшується завдяки GenAI".



Витрати на системи для дата-центрів продемонструють найстрімкіший річний стрибок (+19,0%) через "гонку за створення інфраструктури АІ", що значно підвищує попит на АІ-оптимізовані сервери. Зростання стримується лише обмеженнями поставок.



Витрати на пристрої (мобільні телефони та ПК) також залишаються високими. У 2025 році очікується зростання на 8,4% до 783 млрд дол., головним чином завдяки телефонам та наявності АІ-пристроїв, що додало до загальних витрат понад 30 млрд дол. Однак у 2026 році темпи зростання пристроїв можуть дещо сповільнитися до 6,8% (836 млрд дол.), оскільки частина попиту була реалізована раніше.



Нерівномірність зростання зберігається: деякі сегменти, як-от спеціалізоване вертикальне програмне забезпечення, можуть відновлюватися повільніше, оскільки покупці в окремих галузях більш чутливі до зміни політики та бізнес-невизначеності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI