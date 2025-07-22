QNAP QAI-M100 і QAI-U100 — нові крайові AI-прискорювачі

22 июля 2025 г., 14:34

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Компанія QNAP випустила нові прискорювачі штучного інтелекту QAI-M100 і QAI-U100 для NAS QNAP. Завдяки установці за принципом «plug-and-play» і гнучкій конфігурації ці прискорювачі надають малим і середнім підприємствам, а також індивідуальним користувачам доступне рішення для поліпшення роботи AI-додатків, таких як розпізнавання облич і об'єктів, на NAS.



«З швидким зростанням крайового штучного інтелекту зріс попит на обробку та аналіз даних в реальному часі на периферії», — сказав Енді Чунг (Andy Chung), менеджер з продуктів QNAP, додавши: «Поєднання QNAP NAS і прискорювачів крайового штучного інтелекту QAI не тільки забезпечує високопродуктивну платформу зберігання даних, але і значно підвищує обчислювальну ефективність AI-додатків, покращуючи загальну рентабельність».



При виконанні обчислень штучного інтелекту за допомогою QAI-M100 і QAI-U100 система працює з меншим енергоспоживанням і більш високою ефективністю. Користувачі можуть встановити два прискорювачі QAI на один NAS або додаток, ще більше підвищивши обчислювальну продуктивність.



QAI-M100: використовує інтерфейс M.2 2280 B+M key і має NPU 3 TOPS. Потрібен NAS з роз'ємом M.2 2280 PCIe або роз'ємом розширення PCIe для встановлення карти розширення QNAP QM2. Вбудована пам'ять 1 ГБ і охолодження з відведенням тепла.



QAI-U100: використовує інтерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A і має NPU 3 TOPS. Потрібен NAS з портом USB 3.2 Gen 1 Type-A. Вбудована пам'ять 1 ГБ, охолодження з тепловідводом і світлодіодний індикатор стану.



Згідно з тестуванням QNAP Lab, додавання одного прискорювача QAI edge AI до NAS QNAP може збільшити швидкість розпізнавання об'єктів AI в QuMagie Smart Album до 36% і швидкість розпізнавання облич до 22%. Всі дані про поліпшення продуктивності засновані на порівнянні NAS TS-673A з використанням прискорювача QAI і без нього.



Системні вимоги

Операційна система NAS: QTS 5.2.1.2930 build 20241025 (або пізнішої версії), QuTS hero h5.2.1.2929 build 20241025 (або пізнішої версії)

Сумісне програмне забезпечення: QNAP AI Core v3.5.0 (або пізнішої версії), Multimedia Console v2.7.0 (або пізнішої версії), QuMagie v1.5.1 (або пізнішої версії)

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