QNAP TL-R6020Sep-RP — новий корпус розширення 4U 60-Bay SAS/SATA JBOD

5 ноября 2025 г., 11:45
Компанія QNAP випустила TL-R6020Sep-RP — розширювальний корпус JBOD високої щільності на 60 відсіків SAS/SATA у формфакторі 4U. Оптимізований для сховищ петабайтного масштабу, TL-R6020Sep-RP дозволяє підприємствам економічно ефективно масштабувати свою інфраструктуру сховищ для холодних даних, відеоспостереження, великих даних та додатків архівування мультимедіа.

TL-R6020Sep-RP надає чотири високошвидкісні порти Mini-SAS HD (SFF-8644) із пропускною здатністю SAS 12 Гбіт/с та технологією Broadcom SAS DataBolt для оптимізації пропускної здатності. Завдяки конструкції з надлишковим подвійним шляхом (dual-path redundant design), робота системи триває безперервно, навіть якщо один кабель виходить з ладу. Підтримуючи послідовне підключення (daisy-chaining) до чотирьох корпусів (загалом 240 дисків), TL-R6020Sep-RP дозволяє розширювати місткість до 4 ПБ необробленого сховища. Додавши карти розширення SAS до NAS та під'єднавши їх до TL-R6020Sep-RP, користувачі можуть розподілити навантаження на пропускну здатність, викликане великою кількістю дисків, і додатково підвищити загальну продуктивність.

Вотерболл Лю (Waterball Liu), менеджер із продуктів QNAP, сказав: "Зі зростанням обсягів даних відеоспостереження та великих даних підприємства потребують розширення сховища, яке є як масштабованим, так і надійним. TL-R6020Sep-RP забезпечує місткість петабайтного рівня в шасі 4U з гнучким послідовним підключенням, допомагаючи організаціям впевнено задовольняти майбутні потреби у сховищах, одночасно ефективно знижуючи експлуатаційні витрати. Як краще корпоративне рішення для сховищ ZFS, QuTS hero NAS пропонує багаторівневий захист даних разом із розширеними послугами, такими як стиснення та дедуплікація в реальному часі, що додатково розкриває потенціал місткості масштабу ПБ."
TL-R6020Sep-RP підтримує вентилятори та блоки живлення з гарячою заміною (hot-swappable), оптимізований для стійок глибиною 1000 мм із вбудованими рейковими комплектами. Індикатори на передній панелі відображають стан 60 дисків, у поєднанні зі змінними відсіками для дисків та шістьма вентиляторами охолодження. Завдяки глибині шасі всього 750 мм, його легше розгортати та обслуговувати.

Керування JBOD та всіма дисками через QNAP NAS Storage & Snapshots Manager, з підтримкою QuTS hero h5.2.0 або новішої версії. У поєднанні з ZFS новинка пропонує стиснення в реальному часі, дедуплікацію та механізми самовідновлення для забезпечення цілісності та надійності сховища масштабу ПБ.

Новий JBOD TL-R6020Sep-RP вже доступний для замовлення.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

