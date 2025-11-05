Apple готує бюджетний Mac для конкуренції з Chromebook?

5 ноября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Як пише Макар Гурман (Mark Gurman), аналітик Bloomberg, компанія Apple планує випустити новий, значно дешевший ноутбук, який стане найдоступнішим Mac в історії та матиме абсолютно новий дизайн. Цей крок спрямований на пряму конкуренцію з бюджетними пристроями, такими як Chromebooks, особливо у сегментах освіти та сегменту масового споживача.



Нова модель матиме найменший дисплей серед усіх актуальних Mac, розмір якого буде трохи меншим за 13,6 дюймів, що використовується в поточному MacBook Air. Екран буде представлений у форматі нижнього цінового сегменту LCD.



Найбільш революційним рішенням є використання в новому Mac процесора, розробленого для iPhone, а не спеціалізованого комп'ютерного чипа серії M. Це стане першим подібним випадком для лінійки Mac. Внутрішні тести Apple показали, що чип для смартфона може демонструвати кращу продуктивність, ніж навіть оптимізований для Mac процесор M1, який використовувався в ноутбуках лише кілька років тому. Apple раніше застосовувала чипи iPhone для планшетів iPad, але згодом перевела топові моделі iPad на більш потужні процесори M-серії.



Наразі найдешевший Mac від Apple — це MacBook Air M4 вартістю 999 дол. (або 899 дол. зі знижкою для освіти). У той же час, Chromebooks продаються за ціною від кількох сотень доларів, а преміальні версії коштують близько 600 дол. Новий MacBook очікувано потрапить у схожий ціновий діапазон. Для порівняння, популярний комплект iPad початкового рівня з клавіатурою Magic Keyboard Folio коштує близько 600 дол. Новий Mac запропонує кращий час автономної роботи, більшу гнучкість завдяки програмному забезпеченню macOS та інтегровану клавіатуру, що може сподобатися студентам та звичайним споживачам.



Марк Гурман зазначає, що введення значно дешевшого Mac, який збереже високий рівень дизайну Apple та забезпечить безперебійну роботу з іншими продуктами компанії, може стимулювати нову хвилю впровадження Mac, особливо у США, де домінує iPhone. За даними IDC, у III кв. частка Apple на світовому ринку ПК становила близько 9%, що ставить її на четверте місце після Lenovo, HP та Dell. Сегмент Mac був найбільш швидко зростаючою категорією обладнання для Apple минулого кварталу, збільшившись на 13% до 8,73 млрд дол.



Apple планує широкий спектр оновлень своїх компьютерів на 2026 рік. Окрім нового бюджетного ноутбука, на початку року очікується MacBook Air M5, а також MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max. Також на дорожній карті компанії: нові моделі Mac mini (M5 та M5 Pro) та оновлення Mac Studio (M5 Max та M5 Ultra). Крім того, на кінець 2026 або початок 2027 року заплановано оновлений MacBook Pro з чипом M6 та сенсорним OLED-екраном (як в iPhone).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI