Pure Storage заявила, что продажи FlashBlade достигли 1 млрд долл.

6 апреля 2021 г., 10:25

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Компания Pure Storage объявила о важных этапах своего роста в честь пятилетней годовщины запуска FlashBlade.



Как заявил вендор, с тех пор как в марте 2016 был представлен FlashBlade, решение демонстрирует стабильный ежеквартальный рост в годовом исчислении. За два года общедоступности платформа достигла отметки в 250 млн долл. и более чем в три раза увеличила количество клиентов. FlashBlade продолжает расширять и диверсифицировать свою клиентскую базу с огромной скоростью, при этом в 2021 финансовом году решения уже привлекло несколько сотен новых клиентов и достигло почти 1 млрд долл. по объему продаж спустя четыре года как стало доступным.



На сегодняшний день более 25% компаний из списка Fortune 100 используют FlashBlade для извлечения выгоды из неструктурированных данных.



По мнению производителя, динамический рост FlashBlade обусловлен постоянными инновациями, которые не только удовлетворяют текущие потребности клиентов, но и позволяют им воспользоваться преимуществами новой волны современных данных и приложений для поддержки бизнеса.



В числе преимуществ FlashBlade отмечается эволюция платформы для поддержки рабочих нагрузок следующего поколения: система создаваласьс учетом возможности горизонтального масштабирования и многомерной производительности с постоянным обновлением функций, таких как встроенная поддержка протокола SMB, снэпшотов SafeMode для защиты от программ-вымогателей и усовершенствование программного обеспечения, например, предназначенного для аналитики в реальном времени. В 2020 году FlashBlade определила новую категорию СХД: упрощенная файловая и блочная СХД. Объединяя возможности быстрого доступа к файлам и блокам на унифицированной СХД , FlashBlade предоставляет клиентам перспективную инфраструктуру для быстро растущего объема неструктурированных данных.



Совместно с NVIDIA была создана первая в отрасли интегрированная инфраструктура с поддержкой искусственного интеллекта (AIRI), совместное решение для масштабного развертывания Deep Learning.



С компанией Cohesity было разработано FlashRecover, Powered by Cohesity, первое в отрасли современное решение для защиты данных на основе all-flash массива для быстрого восстановления, защиты от программ-вымогателей и повторного использования данных.



FlashBlade расширил свою унифицированную файловую и блочную СХД до AWS Outposts (Amazon Web Services) ), предоставляя предприятиям гибридные облачные решения для консолидации рабочих нагрузок нынешнего и следующего поколения.



Модель подписки Pure Evergreen также позволяет клиентам FlashBlade внедрять новые функции без сбоев, простоев или необходимости докупать емкость. Имея возможность приобрести унифицированную файловую и блочную СХД от FlashBlade через Pure as-a-Service (СХД как услугу), клиенты могут выбирать уровни Premium и Ultra Performance для поддержки не только стандартных файловых и блочных облачных рабочих нагрузок, но и для широкого спектра решений в области ИИ и машинного обучения, высокопроизводительных вычислений и разработки программного обеспечения - все это предоставляется с возможностью оплаты по мере использования.



«Рост FlashBlade превзошел все отраслевые стандарты, и я очень горжусь широтой и глубиной нашей быстро расширяющейся клиентской базы. Поскольку мы смотрим в будущее, в котором значительная часть корпоративных данных будет неструктурированной, FlashBlade - это проверенный новатор в создании инфраструктуры, необходимой предприятиям для извлечения выгоды из данных - как современных, так и данных следующего поколения», - прокомментировал Мэтт Бёрр (Matt Burr), вице-президент и генеральный менеджер FlashBlade, Pure Storage.



«FlashBlade работает просто фантастически, без задержек и простоев. С системой Vertica на базе Pure Storage у нас есть вся необходимая информация о клиентах, а также быстрая и сложная аналитика, позволяющая получить всесторонние аналитические данные для бизнеса, помогая клиенту добиться успеха. Наши пользователи не вовлечены в новую технологию, которая лежит в основе, они просто знают, что Vertica гораздо быстрее реагирует на их запросы. Раньше на создание одного отчета из информационной базы данных клиентов уходило семь дней, а теперь на создание этого отчета уходит две секунды,» - отметил Крис «CB» Бон (Chris "CB" Bohn), главный инженер по обработке данных, Micro Focus.

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