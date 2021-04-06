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Акции Facebook, Alphabet и Microsoft достигли пикового значения

6 апреля 2021 г., 11:05

Как отмечает CNBC, акции Facebook, Alphabet и Microsoft в понедельник достигли рекордных отметок, поскольку инвесторы отказались от циклических закупок и снова сделали ставку на рост.

Facebook вырос на 4%, закрывшись на 3,4%. Акции Alphabet закрылись с повышением на 4,2%, прибавив 4,6%, в то время как Microsoft закрылась на 2,8%.

Рост произошел на фоне более общих позитивных настроений на рынке, чему способствовал сильный рост рабочих мест в США в прошлом месяце. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,7%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 373,06 пункта до исторического максимума.

Компании-конкуренты технологических компаний также продемонстрировали некоторый  рост в понедельник. Акции Apple выросли на 2,6%, а Amazon - на 2,4%.

Тем временем Tesla продемонстрировала показталеи производства и поставок, которые в целом превзошли ожидания. Акции компании выросли на 7%.

На акции Alphabet, вероятно, повлияло постановление Верховного суда, который стал на сторону Google в противостоянии с Oracle в давнем споре об авторских правах на программное обеспечение, используемое в Android.

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