Google оправдана в судебном разбирательстве с Oracle

6 апреля 2021 г., 9:35

Верховный суд США вынес вердикт в деле Oracle против Google, которое длится почти 10 лет. Фактически иск на 9 млрд долл. был отклонен.



Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов постановила, что компания Google не нарушала закон о соблюдении авторских прав - разработки Oracle, связанные с Java, были задействованы в рамках «системы добросовестного использования».



Oracle обвинила Google в незаконном копировании более 11 тыс. строк кода Java для разработки ОС Android. Согласно решению суда, практика Google признана добросовестной — компания разрабатывала собственные API на основе Java API для того, чтобы разработчики могли создавать приложения под ее ОС. Oracle настаивала на том, что созданный Google код имеет «структуру и организацию», нарушающий ее авторские права.



Фактически суммарный иск на 9 млрд долл. был отклонен.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!