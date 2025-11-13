Проєкт Національної стратегії кібергігієни передбачає навчання 4 млн громадян

13 ноября 2025 г., 14:35

Держспецзв’язку спільно з Міністерством цифрової трансформації України, НКЦК при РНБО України та BRDO представили проєкт Національної стратегії кібергігієни – візійний документ, що визначає, як Україна системно розвиватиме культуру безпечної поведінки в інтернеті до 2030 року.

Мета стратегії – сформувати сталі навички безпечної поведінки онлайн, щоб українці могли користуватися технологіями впевнено й відповідально.

Документ містить три стратегічні цілі, для кожної з яких розроблено план реалізації з конкретними діями та вимірюваними результатами. Це дає змогу оцінювати прогрес і коригувати політику на основі реальних даних.

До 2030 року проєкт стратегії передбачає: навчити 4 млн українців цифровим навичкам і підвищувати цифрову грамотність на 2% щороку; залучити 2 млн громадян до програм з кібергігієни та підвищити обізнаність населення до 10%; впровадити стандарти безпеки у 90% державних установ і провести пілот зі 100 великими компаніями; забезпечити, щоб 80% держслужбовців здобули сертифікат із кібергігієни; інтегрувати курси з кібергігієни у 10% шкіл до 2027 року та 20% – до 2030 року; посилити поінформованість вразливих груп – неповнолітніх, людей елегантного віку, ветеранів.

«Сьогодні вже понад 23 млн українців користуються 30 цифровими документами та 60 послугами у Дії. Держава створює екосистему рішень – від Дія.Бізнес і Дія.Освіта до Дія.City та Дія.Engine, – щоб кожен громадянин міг навчатися, працювати й бути захищеним онлайн. Наступний крок – проєкт Національної стратегії кібергігієни: спільні стандарти безпеки для громадян, бізнесу й держави», – зазначила Валерія Іонан, радниця міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Проєкт стратегії враховує рекомендації з кібергігієни, передбачені європейською Директивою NIS2, і кращі практики, які впроваджує ENISA. Також стратегія знайомить із досвідом США, ОАЕ, Естонії, Сингапуру, Фінляндії та Японії, де вже діють державні програми навчання кібергігієни.

