NWU стала офіційним дистриб’ютором TrustTech в Україні

13 ноября 2025 г., 13:25
Компанія NWU оголошує про початок офіційного партнерства з TrustTech - постачальником сучасних рішень Privileged Access Management (PAM).

Як зазначається, це партнерство відкриває українському бізнесу доступ до передових технологій управління привілейованим доступом, що допомагають підвищити рівень кіберзахисту, відповідності стандартам і загальної ефективності IT-інфраструктури.

Управління привілейованим доступом стало ключовим елементом сучасної кібербезпеки. Якщо раніше це було технічним завданням, сьогодні PAM входить до стратегічного порядку денного керівників компаній.

За даними Research Nester, до 2037 року світовий ринок PAM сягне $42,96 млрд, адже організації все активніше інвестують у контроль доступів до критичних систем.

Це дозволяє зменшити ризики витоків, запобігати зловживанням і гарантувати, що доступ до критичних систем отримують лише перевірені користувачі в потрібний момент.

Сьогодні PAM стає не лише засобом захисту, а й інструментом підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

«Ми бачимо, що попит на PAM в Україні зростає в геометричній прогресії – компанії шукають рішення, які одночасно підвищують рівень безпеки та спрощують контроль доступів», – коментує Микола Мойсак, директор з розвитку бізнесу NWU.

