Kyocera досягла швидкості передачі даних 5,2 Гбіт/с у підводному бездротовому оптичному зв’язку

13 ноября 2025 г., 15:35

0

Tweet

Корпорація Kyocera оголосила про успішну демонстрацію технології підводного бездротового оптичного зв’язку (UWOC), здатної передавати дані на короткій відстані зі швидкістю 5,2 Гбіт/с. Це одна з найшвидших безволоконних технологій UWOC, коли-небудь продемонстрованих.



Нова розробка Kyocera може забезпечити передачу великих обсягів даних у реальному часі для дослідження океану та операцій підводних роботів, надаючи миттєвий доступ до зображень високої роздільної здатності, відеопотоків та сенсорних даних, а також підтримуючи більш ефективні підводні дослідження та керування роботами.



Технологія UWOC буде представлена на виставці передових технологій CES 2026 у Лас-Вегасі, США, з 6 по 9 січня 2026 року.



Світ під водою швидко трансформується. Сьогодні автономні підводні апарати (AUV) та дрони змінюють підхід до морських досліджень, інспекції конструкцій та розвідки ресурсів. Однак, основний акустичний зв'язок для цих передових досліджень стикається з серйозною проблемою: швидкістю. Зазвичай обмежена лише кількома Мбіт/с, повільна передача обмежує миттєвий обмін відео високої роздільної здатності та великими даними. Прагнучи подолати ці обмеження, Kyocera прискорила дослідження та розробку спеціалізованого UWOC, досягнувши дивовижної швидкості передачі 5,2 Гбіт/с в лабораторних умовах у прісній воді.



На відміну від стандартних специфікацій, які значною мірою спираються на дротові та загальні бездротові технології та часто зазнають невдачі під водою, оригінальні стандарти зв’язку Kyocera забезпечують стабільність та пропускну здатність для підводної передачі даних. Завдяки вдосконаленим, високошвидкісним системам, спеціально адаптованим до викликів підводного середовища, Kyocera забезпечує надійну, великомасштабну передачу навіть у найскладніших умовах.



Застосовуючи свої оригінальні специфікації зв’язку, компанія розробила оптичну передню схему (front-end circuit) із широкою смугою пропускання, що перевищує 1 ГГц. Це повністю використовує характеристики смуги пропускання оптичних напівпровідникових компонентів. Ця характеристика дозволяє користувачам передавати значно більше інформації за той самий проміжок часу, роблячи такі дії, як пряма трансляція підводного відео, передача сенсорних даних та спільні інспекції, набагато швидшими та надійнішими. Цей процес забезпечує швидкість передачі даних приблизно у 2,5 раза вищу, ніж у звичайних підводних оптичних комунікаціях, дозволяючи отримувати критично важливі дані та обмінюватися ними майже миттєво.



Технологія Kyocera має потенціал для використання в широкому спектрі сфер, включаючи: передачу відео високої чіткості від AUV у реальному часі; високоточну інспекцію підводних конструкцій; негайне отримання великих обсягів даних в океанографічних дослідженнях; одночасний збір даних із кількох підводних датчиків.



Користувачі отримують переваги від швидкої та безперервної передачі даних, що робить підводні завдання більш ефективними та чутливими. Подальша розробка щодо збільшення відстані та пропускної здатності зв’язку може прискорити технологічні інновації в морській індустрії та академічних дослідженнях і сприятиме створенню інфраструктури морських ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) наступного покоління.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet