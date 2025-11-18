 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Масштабний збій Cloudflare майже паралізував інтернет

18 ноября 2025 г., 16:35

Масштабний збій Cloudflare майже паралізував інтернет

Глобальна мережа Cloudflare, яка забезпечує безпеку та оптимізацію трафіку для мільйонів вебсайтів, зіткнулася сьогодні з масштабним технічним збоєм. Це спричинило перебої в роботі значної частини світової веб-павутини.

Проблеми почалися близько 11:35 UTC (13:35 за Києвом). Майже одразу компанія офіційно визнала - "мережа Cloudflare відчуває проблеми, що потенційно впливають на багатьох клієнтів".

Оскільки Cloudflare є критично важливим шаром інфраструктури, що обробляє в середньому 78 мільйонів HTTP-запитів на секунду, збій швидко поширився на численні популярні платформи та сервіси.

Користувачі в усьому світі, зокрема в Європі, почали бачити "Widespread 500 errors" (помилки внутрішнього сервера) при спробі отримати доступ до сайтів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

–11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  