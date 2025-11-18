Масштабний збій Cloudflare майже паралізував інтернет

18 ноября 2025 г., 16:35

Глобальна мережа Cloudflare, яка забезпечує безпеку та оптимізацію трафіку для мільйонів вебсайтів, зіткнулася сьогодні з масштабним технічним збоєм. Це спричинило перебої в роботі значної частини світової веб-павутини.



Проблеми почалися близько 11:35 UTC (13:35 за Києвом). Майже одразу компанія офіційно визнала - "мережа Cloudflare відчуває проблеми, що потенційно впливають на багатьох клієнтів".



Оскільки Cloudflare є критично важливим шаром інфраструктури, що обробляє в середньому 78 мільйонів HTTP-запитів на секунду, збій швидко поширився на численні популярні платформи та сервіси.



Користувачі в усьому світі, зокрема в Європі, почали бачити "Widespread 500 errors" (помилки внутрішнього сервера) при спробі отримати доступ до сайтів.

