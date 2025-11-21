Lenovo звітує про зростання чистого прибутку на 25% та рекордну частку доходів від АІ

21 ноября 2025 г., 12:25

Lenovo Group оголосила фінансові результати за II квартал 2025/26 фінансового року, повідомивши про значне збільшення загального доходу та прибутку.



Виручка компанії зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла 20,5 млрд дол.



Чистий прибуток (non-HKFRS) збільшився на 25% у річному вимірі, склавши 512 млн дол.



Група продемонструвала двозначне зростання доходів у річному обчисленні за всіма основними бізнес-групами та регіонами продажів. Важливим показником стало збільшення частки доходів, пов'язаних зі штучним інтелектом, яка зросла на 13% і тепер становить 30% від загального доходу. Це зростання було зумовлене високими результатами у сегменті серверів з АІ, а також тризначним зростанням доходів у сегменті ПК, смартфонів і послуг з АІ.



Голова правління та генеральний директор Lenovo Юаньцінь Ян (Yuanqing Yang) прокоментував результати, зазначивши, що компанія скористалася тенденцією демократизації АІ. За його словами, завдяки чіткій стратегії та інноваціям Lenovo продемонструвала ще один рекордний квартал, досягнувши прогресу як у сфері персонального, так і корпоративного АІ. Він підкреслив, що компанія продовжуватиме використовувати унікальну глобально-локальну модель для забезпечення довгострокової прибутковість.



У розрізі бізнес-груп підрозділ Intelligent Devices Group (IDG) продемонстрував зростання доходу майже на 12% до 15,1 млрд дол. Лідерство на ринку ПК було зміцнено рекордною часткою у 25,6%. Проникнення ПК з АІ прискорилося, склавши 33% від усіх поставок ПК Lenovo. Компанія, як заявляється, посідає перше місце у світі в сегменті ПК з АІ на базі Windows з часткою ринку 31,1%. Також повідомляється про рекордні обсяги продажів смартфонів Motorola. Компанія готується до глобального запуску стратегії "Один персональний АІ, кілька пристроїв" у січні 2026 року.



Група інфраструктурних рішень (ISG) показала зростання доходу на 24% у річному обчисленні до 4,1 млрд дол. Бізнес хмарних послуг (CSP) досяг рекордного доходу, а сегмент інфраструктури АІ продемонстрував високе двозначне зростання. Особливо виділяється дохід від рішень для рідинного охолодження, який підскочив на 154%. Компанія впевнена, що оптимізація бізнес-моделей для корпоративних клієнтів дозволить інфраструктурному бізнесу незабаром повернутися до прибуткового зростання.



Група рішень та послуг (SSG) збільшила загальний дохід на 18% до 2,6 млрд дол., забезпечивши 18-й поспіль квартал зростання. Операційна рентабельність підрозділу перевищила 22%. Дохід від послуг підтримки показав двозначне зростання, а частка керованих послуг та проєктів у структурі доходів SSG досягла майже 60%. Підрозділ продовжує впроваджувати переваги гібридного АІ, поєднуючи фабрику АІ та масштабовані рішення для різних галузей.

