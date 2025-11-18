Сонячна та вітрова енергетика покрили весь новий світовий попит у 2025 році

18 ноября 2025 г., 19:19

Як свідчать нові дані від Ember Energy Research, сонячна та вітрова енергетика зростають настільки швидко, що покрили весь новий світовий попит на електроенергію протягом перших трьох кварталів 2025 року. Тепер очікується, що виробництво енергії з викопного палива залишиться на тому ж рівні протягом усього року - вперше з часів пандемії генерація цього типу не зросте.

Сонячна та вітрова енергія не просто розширюються; вони випереджають зростання глобального попиту на електроенергію. Зокрема, сонячна генерація підскочила на 498 ТВт⋅год (+31%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, вже перевищивши обсяг сонячної енергії, виробленої за весь 2024 рік. Вітрогенерація додала ще 137 ТВт⋅год (+7.6%). Разом ці джерела постачили 635 ТВт⋅год нової чистої електроенергії, що перевищило зростання глобального попиту на 603 ТВт⋅год (+2.7%). Це підвищило частку сонячної та вітрової енергії у світовій електроенергетиці до 17.6% за перші три квартали року (порівняно з 15.2% минулого року), а загальна частка всіх відновлюваних джерел сягнула 43%.

Вперше у 2025 році відновлювані джерела енергії колективно згенерували більше електроенергії, ніж вугілля. Генерація викопного палива в цілому застопорилася, навіть трохи знизившись на 0.1% до кінця третього кварталу. Ember очікує відсутності зростання викопного палива за весь рік завдяки тому, що зростання чистої енергії випереджає попит. Цей зсув частково обумовлений Китаєм та Індією. У Піднебесні викопна генерація впала на 1.1%, оскільки чиста енергія покрила весь новий попит, що стало результатом структурних змін. Індія побачила падіння викопної генерації на 3.3% завдяки рекордному зростанню сонячної та вітрової енергії та м'якшій погоді.

Саме сонячна енергія виконує основну роботу. Вона тепер є найбільшим рушієм змін у світовому енергетичному секторі, із зростанням у понад три рази більшим, ніж будь-яке інше джерело електроенергії. Як зазначає Ніколас Фулгум (Nicolas Fulghum), старший аналітик даних Ember, рекордне зростання сонячної енергії та стагнація генерації з викопного палива показують, як відновлювана енергетика стала рушійною силою в глобальній економіці. Викопне паливо, яке історично було сегментом зростання, тепер, схоже, входить у період стагнації та контрольованого занепаду. Навіть Китай, який був найбільшим джерелом зростання у використанні викопного палива, досяг поворотного моменту, що свідчить про те, що залежність від цього типу енергогенерації для задоволення зростаючого попиту спадає все більше.

Зростання попиту на електроенергію склало 2.7% за перші три квартали 2025 року, що значно повільніше, ніж стрибок на 4.9%, зафіксований минулого року, коли екстремальна спека спричинила підвищення попиту на охолодження в Китаї, Індії та США. Цьогорічна м'якша погода допомогла зменшити навантаження на мережу, полегшивши чистій енергії закриття розриву.

Загалом, уперше поза межами великих криз, як-от пандемія чи світова фінансова криза, зростання чистої енергії не лише наздогнало попит, а й перевищило його. Наступне велике питання: чи зможуть сонячна, вітрова та інші джерела чистої енергії постійно підтримувати цей темп? Якщо так, то 2025 рік може стати роком, коли світова генерація викопного палива досягла свого плато. Цей перехід також матиме глибокі геополітичні наслідки, розділяючи країни на ті, що покривають свої потреби дешевою, чистою енергією власного виробництва, і ті, що залишаються залежними від дорогого імпорту викопного палива.

