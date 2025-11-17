Hybrid Mesh Security як відповідь на нові мобільні ризики

17 ноября 2025 г., 18:25

Нещодавно опублікований 2025 Verizon Mobile Security Index виявив ключові тенденції, які хвилювали CISO та IT-лідерів протягом останнього року - вразливість мобільних пристроїв, просування загроз на базі штучного інтелекту та постійні людські помилки створюють дедалі більшу площину ризику для безпекових команд.

Враховуючи, що, за даними 2025 State of Cyber Security Report, понад 60% світового інтернет-трафіку у минулому році надходило з мобільних пристроїв, захист цих кінцевих точок є критично важливим завданням. Хоча фахівці з безпеки вже давно бачать у мобільності зростаючу мішень для атак, звіт Verizon чітко підкреслює ці побоювання.

Вісімдесят п’ять відсотків організацій повідомляють про зростання кількості мобільних атак, а 34% висловлюють побоювання, що зростаюча витонченість і масштаб атак на основі АІ суттєво підвищать їхню вразливість. Генеративний АІ використовується зловмисниками для прискорення, створення більш переконливого фішингового контенту та автоматизації раніше ручних ланцюжків атак. Це створює тиск на команди безпеки, які змушені усувати фундаментальні прогалини у видимості мобільної безпеки, посилити контроль і скоротити середній час відновлення.

Втім, ризики АІ не обмежуються лише атаками, згенерованими штучним інтелектом. Керівники служб безпеки також намагаються керувати внутрішніми ризиками від використання АІ. Шістдесят чотири відсотки назвали компрометацію даних через введення співробітниками конфіденційної чи службової інформації в інструменти GenAI головним ризиком мобільного використання. Оскільки мобільний телефон стає основним способом взаємодії багатьох співробітників зі АІ — часто поза увагою IT-відділу — з'являються нові ризики як ключові точки вразливості.

Щоб протистояти цим зростаючим ризикам, звіт Verizon відзначає збільшення інвестицій у безпеку, особливо пов'язаних із мобільним захистом. Три чверті організацій збільшили свої витрати на мобільну безпеку за останній рік, і подібна кількість очікує зробити це знову протягом наступних 12 місяців. Фахівці з безпеки чітко усвідомлюють: якщо мобільний сегмент незахищений, то й бізнес незахищений.

Сучасні організації функціонують у гіперзв’язаному, керованому АІ світі, де загрози прискорюються так само, як і інновації. Швидке зростання гібридної та віддаленої роботи, залежність від постійного мобільного підключення до критично важливих бізнес-додатків та швидка еволюція атак за допомогою АІ об’єдналися, щоб зробити мобільні пристрої та IoT-пристрої основними цілями. Результати Verizon підтверджують, що електронна пошта, програми для спільної роботи та платформи для обміну файлами — особливо на мобільних пристроях — тепер є одними з найбільш експлуатованих векторів. Однак, точкові рішення, на зразок Mobile Device Management (MDM), хоча і є корисними, самі по собі не вирішать ширшої проблеми.

Рішенням є Hybrid Mesh Security — сучасна модель безпеки, розроблена для бізнесу без кордонів. Вона поєднує засоби контролю безпеки, що надаються з хмари, розподілене застосування та спільний інтелект загроз, поширюючи захист на будь-яке місце розташування користувачів, даних і робочих навантажень. Ця архітектура забезпечує превентивний, керований АІ захист від загроз на всіх кінцевих точках, видимість у реальному часі та швидше реагування на інциденти завдяки автоматизації та інтегрованому інтелекту.

Hybrid Mesh Security переводить безпеку з централізованої, реактивної моделі, заснованої на сповіщеннях, до керованого АІ, превентивного підходу, який є динамічним і децентралізованим. В епоху АІ, коли традиційні мережеві периметри зникли, час реакції звичайних інструментів є занадто повільним. Необхідні контрзаходи на основі АІ, щоб гарантувати виявлення та пом’якшення загроз за секунди в кожній точці підключення.

Останній звіт Verizon має слугувати попередженням, але також і можливістю. АІ змінює все, а мобільні пристрої стали і вектором загрози, і вразливістю. Організації повинні реагувати не більшою кількістю точкових інструментів, а зміною стратегії. Щоб захистити те, що буде далі, потрібна архітектура безпеки, створена для того, що загрожує нам зараз. Настав час припинити закривати прогалини вчорашнього дня та почати будувати керовані АІ, превентивні архітектури, які можуть адаптуватися до сучасного гіперзв’язаного мобільного світу.

