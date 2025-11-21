Статутний капітал Фонду енергоефективності збільшать на 240 млн грн

21 ноября 2025 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності» на 240 млн грн. Кошти передбачено новою бюджетною програмою «Функціонування Фонду енергоефективності» відповідно до змін до Державного бюджету на 2025 рік.



Як зазначається, збільшення статутного капіталу є необхідним для продовження роботи державних програм енергомодернізації та відновлення житла, включно з утепленням будинків, встановленням приладів обліку, відновленням пошкоджених будівель та впровадженням сучасних енергетичних технологій.



«Підтримка Фонду енергоефективності — це підтримка українських громад і людей, які живуть у багатоквартирних будинках. Сьогодні ми інвестуємо не просто в утеплення чи відновлення будівель — ми інвестуємо у стійкість житлового сектору, енергетичну незалежність та нижчі рахунки для українських сімей. Це рішення дозволить продовжити роботу ключових програм та залучати надалі кошти міжнародних партнерів», — наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



Фонд працює за моделлю співфінансування 20/80: 20% — це кошти Фонду енергоефективності, а 80% — внески міжнародних партнерів. Це означає, що виділення 240 млн грн (5 млн євро) дозволить залучити ще 20 млн євро донорських коштів.



Завдяки додатковим 240 млн грн у 2025 році планується профінансувати 328 проектів по всій країні:



144 проекти «Енергодім» – 124,8 млн грн;

112 проектів «ВідновиДІМ» – 49,05 млн грн;

72 проекти «ГрінДІМ» – 66,09 млн грн.



Рішення також передбачає технічні зміни до Статуту Фонду, необхідні для приведення його норм у відповідність із чинним законодавством.



Востаннє державні внески до капіталу Фонду здійснювались у 2021 році. Нестача таких ресурсів створює ризики для подальшого фінансування грантів та залучення міжнародної допомоги, зокрема ЄС та Уряду Німеччини, які фінансують до 80% програм Фонду.



Фонд енергоефективності — державна установа, створена у 2018 році за європейськими стандартами. Його місія — зменшення енергоспоживання в житловому секторі, скорочення викидів CO₂ та виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках ЄС та Паризької угоди.



Попри повномасштабну війну, Фонд зберіг безперервність роботи програм, розширив авансування, зменшив власний внесок ОСББ та виплатив понад 2,4 млрд грн грантів із 2022 року.



Сьогодні Фонд реалізує три ключові програми:



«Енергодім» — до 70% компенсації вартості енергомодернізації;

«ВідновиДІМ» — до 100% фінансування відновлення будинків, пошкоджених війною;

«ГрінДІМ» — підтримка встановлення сонячних станцій і теплових насосів.

