ASUS обійшла Samsung та очолила ринок OLED-моніторів у III кв.

21 ноября 2025 г., 9:35

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, глобальні поставки OLED-моніторів у III кв. 2025 року досягли 644 000 одиниць. Це означає зростання на 12% порівняно з попереднім кварталом та на 65% у річному вимірі. OLED-монітори, відомі своєю винятковою якістю зображення, високою контрастністю та швидким часом відгуку, закріпили за собою статус найкращого вибору на ринку ігрових пристроїв високого класу. За прогнозами аналітиків, загальні поставки за весь 2025 рік досягнуть 2,62 мільйона одиниць, що відображає річне зростання на 84%, зумовлене спільними зусиллями виробників панелей та брендів.



У рейтингу провідних брендів відбулися значні зміни: компанія ASUS обійшла Samsung і посіла перше місце з часткою ринку 21,9%. Успіх тайванської компанії пояснюється широким асортиментом продукції, який, окрім популярних ігрових моніторів ROG, включає моделі ProArt для творців контенту, а також портативні та складні двоекранні системи. Ця диверсифікація та постійні інновації зміцнили репутацію бренду в середньому та високому цінових сегментах, і очікується, що ASUS утримає перше місце у світі за обсягом поставок OLED-моніторів за підсумками 2025 року.



Samsung посіла другу позицію з часткою ринку 18%. Поставки OLED-моніторів компанії залишалися стабільними з першого по третій квартал 2025 року, зосереджуючись переважно на флагманських моделях на початку року. У другій половині року південнокорейський гігант збільшив відвантаження нових моделей, готуючись до святкового сезону продажів у IV кв., з метою прискорення загального зростання поставок.



Компанія MSI, яка ще у 2024 р. посідала п'яте місце, стрімко піднялася на третю сходинку у цьому році, демонструючи успішність своєї ринкової стратегії. Виробник наразі пропонує понад 20 моделей середнього та високого рівня в різних цінових діапазонах. При цьому акцент робиться на дисплеях з високою роздільною здатністю UHD для задоволення візуальних потреб графічних процесорів нового покоління та AAA-ігор.



Четверте місце посіла LG Electronics з часткою 12,9% у III кв. Після падіння на п'яте місце у попередньому кварталі через перехід на новий виробничий майданчик, компанія відновила позиції після успішного завершення релокації заводу та запуску нових моделей. TrendForce прогнозує, що LGE покращить свої результати у IV кв. завдяки випуску нових продуктів та активному просуванню своїх 45-дюймових OLED-моніторів, що може дозволити їй піднятися на третє місце у глобальному рейтингу.

