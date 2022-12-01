Продаж в «Кіберпонеділок» у США зріс до 11,3 млрд дол.

1 декабря 2022 г., 11:15

Як повідомляє Reuters, Amazon.com оголосила у середу, що цього року зареєструвала найбільші продажі на «День подяки», оскільки покупці, яких не стримувала інфляція, розкуповували майже все.



За словами представників Amazon, найбільш продаваними товарами були блоки Fire TV та AirPods.



Amazon не надала точну загальну цифру продажів за вихідні, але зазначила, що покупці забезпечили малим підприємствам у США продажі на суму понад 1 мільярд доларів.



У вівторок Національна федерація роздрібної торгівлі повідомила, що за п'ятиденний період від «Дня подяки» до Кіберпонеділка покупки здійснила рекордна кількість людей - 196,7 млн., а за даними Adobe Analytics, продажі в Кіберпонеділок зросли до 11,3 млрд дол., що зробило цей день найбільшим днем онлайн-покупок у США за всю історію.



У жовтні Amazon провела другий захід, схожий на Prime Day, пропонуючи високі святкові знижки, в той час, як конкуренти, від Walmart до Best Buy, також запустили свої власні акції із залучення покупців.

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