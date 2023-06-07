Квартальний продаж смарт-годинників в Китаї впав до найнижчого рівня за останні 12 кварталів

7 июня 2023 г., 16:25

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Китайський ринок розумних годинників не повністю відновився в перший повний квартал після відкриття країни. Згідно з останнім дослідженням Counterpoint Research, у першому кварталі 2023 року поставки смарт-годинників у Китаї скоротилися на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 16% порівняно з попереднім кварталом, досягнувши найнижчого рівня за останні 12 кварталів.

«Хоча Весняний фестиваль може стимулювати споживання в цілому, попит на смарт-годинники все ще був слабким у І кв. Це було схоже на те, що ми спостерігали в Китаї щодо поставок смартфонів. Ринку потрібно більше часу, щоб відновитися», зазначив старший аналітик Шенгао Бай (Shenghao Bai).

До трійки лідерів увійшли Huawei, Apple та BBK (imoo). На них припадало майже 60% китайського ринку смарт-годинників у першому кварталі 2023 року. Серед усіх типів смарт-годинників поставки смарт-годинників HLOS (пристрої під управлінням ОС високого рівня) зазнали найменшого падіння в річному обчисленні, навіть попри те, що їхня частка зросла до 45% з 39% у І кв. Тим часом поставки «дитячих розумних годинників» у Китаї скоротилися на 31% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ця країна є найбільшим у світі ринком дитячих розумних годинників.

Коментуючи ринкові тенденції, дослідниця Алісія Гонг (Alicia Gong) зазначила: «Незважаючи на загальне падіння попиту на смарт-годинники в першому кварталі, частка попиту на смарт-годинники HLOS зросла. Це вдосконалений годинник, який пропонує користувачам більше можливостей для кастомізації та незалежності. Хоча BBK (imoo), як і раніше, домінує на ринку дитячих смарт-годинників з часткою 35%, його поставки годинників залишилися на рівні минулого року на тлі скорочення дитячого сегменту».

Huawei стала найбільшою на китайському ринку смарт-годинників з часткою 27% завдяки своїй стратегії, що передбачає наявність декількох портфелів. Хоча загальні поставки бренду впали на 15% у порівнянні з минулим роком, він посів перше місце у всіх цінових діапазонах від 101 до 400 доларів. Годинник Huawei Watch GT 3 став другою найбільш продаваною моделлю в І кв.

Apple посів друге місце, в основному завдяки Apple Watch Series 8 та Apple Watch SE 2022. Ці дві моделі були першою і третьою найбільш продаваними моделями в І кв. Однак поставки Apple скоротилися на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року через падіння попиту. Фокусування на смарт-годинниках HLOS допомогло бренду зайняти 87% частку в сегменті вище 400 дол.

Поставки BBK (imoo) у першому кварталі загалом не змінилися порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки сезону повернення до школи. Бренд отримав вигоду від своєї стратегії з декількома моделями. Найбільший внесок у продажі зробила серія Z6A.

У І кв. поставки Xiaomi знизилися на 42% у річному вимірі, але зросли на 31% порівняно з попереднім кварталом. Бренд посів перше місце в сегменті дешевше 50 дол.

OPPO був єдиним серед основних брендів, чиї поставки зросли як в річному, так і у квартальному обчисленні. Показники були досягнуті завдяки новинкам OPPO Watch 3 та OPPO Watch 3 Pro. Ринкова частка OPPO збільшилася до 4% у І кв.

Qihoo 360 зафіксував падіння на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У нього було менше моделей у продажу порівняно з І кв. 2022 року.

Amazfit має різноманітні моделі в Китаї, але відстає за кількістю популярних моделей. Поставки бренду скоротилися на 34%.

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