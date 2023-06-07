Apple придбала стартап Mira, що випускає AR-гарнітури

7 июня 2023 г., 15:35

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The Verge повідомив, що Apple підтвердила придбання Mira, лос-анджелеського стартапу у сфері доповненої реальності, який виробляє гарнітури для інших компаній та американських військових.

Ця новина з'явилася лише через день після того, як Apple представила Vision Pro, гарнітуру змішаної реальності вартістю 3499 доларів, яку компанія позиціонує як нову "просторову" обчислювальну платформу. Невідомо, скільки Apple заплатила за Mira, яка на сьогодні зібрала близько 17 мільйонів доларів фінансування.

Цікаво, що Джоні Айв (Jony Ive), колишній шеф-дизайнер Apple, був радником стартапу в певний момент.

"Apple час від часу купує менші технологічні компанії, і ми, як правило, не обговорюємо нашу мету або плани», заявила компанія на запит The Verge.

Mira має невеликі угоди з Військово-повітряними силами США та Військово-морським флотом на суму 702 351 дол., згідно з урядовими документами та прес-релізами. Контракт з ВПС передбачає, що пілоти на військово-повітряній базі Тревіс будуть використовувати гарнітуру Prism Pro для відображення таких речей, як інструкції з експлуатації обладнання. "Mira створює найбільш масштабовані програмно-апаратні рішення доповненої реальності на ринку, надаючи працівникам на передовій інструменти зв'язку та інформацію тоді, коли вони цього найбільше потребують", - йдеться на сайті компанії.

Ще один великий контракт Mira - з Nintendo World, яка використовує її гарнітури для гри Mario Kart у своїх тематичних парках в Японії та лос-анджелеській студії Universal Studios. Гарнітура Mira відображає віртуальних персонажів і предмети з гри, щоб доповнити атракціон, коли ви проходите його.

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