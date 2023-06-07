Новий суперкомп’ютер ВASF на процесорах AMD EPYC має потужність у 3 петафлопси

7 июня 2023 г., 17:35

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За повідомленням компанії AMD її серверні процесори EPYC були обрані для нового суперкомп’ютера ВASF Quriosity, представленого у місті Людвігсгафен, Німеччина. Він вироблений компанією Hewlett Packard Enterprise (HPE) та є найбільшим високопродуктивним комп’ютером з обчислювальною потужністю у 3 петафлопси для промислових хімічних досліджень.



«Моделювання, віртуальні експерименти та симуляції стають усе складнішими та вимагають більше обчислювальної потужності. Завдяки новому суперкомп’ютеру, що приблизно вдвічі швидший, наразі ми можемо надати нашим дослідникам необхідну обчислювальну потужність», — прокоментувала докторка Мелані Маас-Бруннер (Melanie Maas-Brunner), членкиня ради виконавчих директорів і головна технічна директорка BASF.



Також новий суперкомп’ютер застосовуватиме інноваційну концепцію охолодження, засновану на охолоджені за допомогою теплої води. Система поглинає тепло безпосередньо там, де воно генерується у суперкомп’ютері, і транспортує його, що значно скорочує необхідну енергію, а отже, експлуатаційні витрати.



Перша інтеграція суперкомп’ютера Quriosity була розгорнута у 2017 році. Його комплексні моделювання допомогли дослідникам виконувати приблизно 20 000 завдань за день. Проєкти BASF орієнтовані на захист довкілля і соціальну відповідальність, зокрема зусилля у галузі науково-дослідної діяльності для кращого розуміння складу засобів особистої гігієни та ранніх стадій розробок для захисту сільськогосподарських культур.

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