Попит на АІ збільшив дохід TSMC у липні на 45%

12 августа 2024 г., 13:25

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Компанія TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, повідомила про доходи за липень 2024 року.

Консолідований дохід склав 256,95 мільярда тайваньських доларів (7,94 млрд дол.), що на 23,6% більше, ніж було у червні 2024 року, і на 44,7% більше, ніж у липні 2023 року, тоді показник становив 207,869 млрд тайванських доларів та 177,616 млрд тайванських доларів відповідно.

Виторг TSMC за період з січня по липень, склав 1,523 трильйона тайванських доларів, або близько 47 млрд дол. Зазначається, що за цей 7-місячний період дохід TSMC збільшився на 30,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про великий попит і зростання виробничих потужностей компанії.

Все це стало можливим завдяки величезному попиту, який стимулює продажі мікросхем AI від різних стартапів та гігантів індустрії. Ще одним важливим клієнтом TSMC є компанія Apple, яка виробляє чипи для своїх смартфонів і комп'ютерів Mac на тайванських потужностях. Високі фінансові результати TSMC свідчать про те, що інші розробники мікросхем в її екосистемі також можуть відчути позитивні зміни у своїх доходах. Варто зазначити, що ланцюжок постачання напівпровідників працює на основі довгострокового планування, з домовленостями, укладеними на місяці вперед. Таким чином, можна очікувати, що передові кремнієві рішення досягнуть своїх клієнтів у найближчі місяці, що сприятиме подальшому зростанню в секторі.

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