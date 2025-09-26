 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Skynet все ближче

26 сентября 2025 г., 17:35
0 
 

Google DeepMind публікує третю ітерацію Frontier Safety Framework – найдетальнішу версію системи оцінки ризиків від просунутих AI-моделей. Головне нововведення – Critical Capability Level для harmful manipulation, коли модель може систематично змінювати переконання і поведінку людей в критично важливих контекстах.

Компанія фактично визнає можливість втрати контролю над моделями. У документі прямо йдеться про сценарії, де «неправильно налаштовані моделі штучного інтелекту можуть перешкоджати операторам керувати, змінювати або припиняти свої операції». Раніше це обговорювалося як щось гіпотетичне – тепер же в документі розроблені конкретні протоколи для моделей, які здатні розвинутися до потенційно небезпечного рівня.

Фреймворк описує і протоколи тестування нових моделей – причому не тільки перед оприлюдненням моделей на публіку, але і масштабних внутрішніх розгортаннях. Тобто визнається можливість проблем з моделями і при їх тестовій експлуатації всередині компанії.

Загалом, до деплою Skynet готові.

Skynet все ближче

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  