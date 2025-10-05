Як альянс OpenAI та NVIDIA змінює глобальний ринок АІ

+11

Днями OpenAI та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство, яке може стати наймасштабнішою угодою у сфері штучного інтелекту. Мова йде про інвестиції обсягом до 100 млрд дол. у спільне будівництво обчислювальної інфраструктури. Угода була завершена після серії поспішних переговорів, нічних дзвінків та останньохвилинних коригувань контрактів між двома гігантами штучного інтелекту.

Історія партнерства між компаніями сягає 2016 року, коли голова NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) особисто доставив перший суперкомп'ютер DGX своєї компанії до офісу OpenAI. Тоді це ще була невелика некомерційна дослідницька лабораторія, а NVIDIA більш відома переважно як виробник графічних чипів для відеоігор та майнінгу кріптовалют.

В основі взаємодії між OpenAI та NVIDIA лежить не лише бізнес-розрахунок, а й спільне бачення майбутнього Сема Альтмана та Дженсена Хуанга - людство стоїть на порозі створення загального штучного інтелекту (AGI), і саме обчислювальна потужність є головним ключем до цієї мети.

Оголошена у вересні угода має потенціал переформатувати ринок, змінивши баланс сил не лише між технологічними компаніями, а й між країнами. «Це монументальна за розміром угода», - заявив Хуанг, підкреслюючи поворотний момент у технологічній індустрії.

Дефіцит потужностей: ключовий бар’єр розвитку АІ

В останні роки розвиток моделей АІ стикається з головною проблемою - браком обчислювальних потужностей. Кожне нове покоління систем вимагає кратного зростання ресурсів. Сем Альтман (Sam Altman), генеральний директор OpenAI, неодноразово наголошував, що саме доступ до сучасних чипів став головним гальмом для руху до сильного штучного інтелекту (AGI).

В рамках угоди компанії планують будівництво дата-центрів із сумарною потужністю не менше 10 гігават. Для порівняння, це співставно з усією інфраструктурою Google у світі. За словами генерального директора NVIDIA, проєкт еквівалентний використанню від 4 до 5 мільйонів GPU.

Технологічною базою проєкту стане нова архітектура NVIDIA під кодовою назвою Vera Rubin, яка має з'явитися у 2026 році. Ця архітектура, названа на честь видатної астрономки, обіцяє значний стрибок у продуктивності та енергоефективності завдяки використанню нового покоління пам'яті HBM4 та вдосконалених технологій міжчіпового з'єднання NVLink. Перший гігават систем NVIDIA у рамках проєкту буде розгорнуто у другій половині наступного року на цій платформі.

«Проблема дефіциту чипів сьогодні є головним вузьким місцем у розвитку АІ. Угода дозволяє OpenAI зменшити залежність від одного постачальника інфраструктури і прискорити темпи навчання своїх моделей», - зазначив аналітик eMarketer Джейкоб Борн (Jacob Bourne).

Деталі угоди та масштаби проєкту

Структура фінансування угоди OpenAI розроблена для уникнення значного розбавлення акцій. Перший транш у 10 млрд дол. зафіксований за оцінкою 500 млрд дол. і очікується до закриття протягом місяця після завершення операції. Угода передбачає інвестування NVIDIA по 10 млрд дол. за раз в OpenAI. Дев'ять подальших траншів по 10 млрд дол. планується, кожен з яких оцінюватиметься за тогочасною вартістю компанії.

Масивні інвестиції NVIDIA в OpenAI надходитимуть частинами з часом, і більшість грошей повернеться до NVIDIA. Це створює унікальний «циклічний» фінансовий механізм.

Альянс планує розгортання потужностей, які Сем Альтман назвав «АІ-фабриками на мільйон-GPU». «Немає партнера, окрім NVIDIA, який може зробити це в такому масштабі, з такою швидкістю», - заявив генеральний директор OpenAI.

«У OpenAI є три речі, які треба робити добре: проводити відмінні дослідження АІ, створювати продукти, які люди хочуть використовувати, і з'ясувати, як вирішити цей безпрецедентний інфраструктурний виклик», - пояснив Альтман на зустрічі в штаб-квартирі NVIDIA.

Ще у 2016 році голова NVIDIA Дженсен Хуанг особисто доставив перший суперкомп'ютер DGX до офісу OpenAI

Фінансова модель: «циклічні інвестиції» під мікроскопом

Незвичним є фінансовий механізм угоди. NVIDIA інвестує кошти у OpenAI, а та відразу ж спрямовує їх на закупівлю обладнання. Такий підхід викликав питання серед аналітиків про те, чи не інвестує NVIDIA занадто багато для підтримки власного ринку.

Ця угода фактично змінює роль NVIDIA. Компанія стає не просто продавцем чипів, а своєрідним "центральним банком" або інвестиційним фондом, який вирішує, кому і на яких умовах надавати доступ до ключового ресурсу нової економіки - обчислювальних потужностей. Вибираючи OpenAI як привілейованого партнера, NVIDIA не просто продає товар, а робить стратегічну ставку, визначаючи майбутнього лідера і, відповідно, технологічний напрямок розвитку всієї галузі. Це дає їй величезний вплив на ринок.

«Кожен гігават нових дата-центрів може приносити NVIDIA близько 50 млрд дол. доходу. Якщо проєкт буде розгорнутий у повному обсязі на 10 GW, це потенційно 500 млрд дол. Це колосальний мультиплікатор для довгострокових прогнозів», - пояснює аналітик Hargreaves Lansdown Метт Брітцман (Matt Britzman).

З цією оцінкою також погоджуються фахівці Bank of America, угода може генерувати до 500 млрд дол. доходу для виробника АІ-чипів. «Це не просто контракт на поставки. Це нова бізнес-модель, яка відкриває для NVIDIA довгострокове джерело прибутків і робить її невід'ємним партнером OpenAI», - зазначає аналітик Barclays Томас О'Маллі (Thomas O'Malley). Водночас, ця ситуація створює для NVIDIA унікальний важіль впливу, адже успіх її ключового клієнта тепер безпосередньо залежить від її ж інвестицій, що ще більше зміцнює її домінуючу позицію на ринку.

Вплив на фондовий ринок та індустрію

NVIDIA тепер очолює світ як найцінніша публічна компанія вартістю майже 4,5 трлн дол. Акції ключових компаній, пов'язаних з NVIDIA, включаючи TSMC та SK Hynix, зросли після угоди на 100 млрд дол. Це підкреслює створення потужного вертикального альянсу: NVIDIA розробляє чипи, TSMC їх виробляє, а SK Hynix постачає критично важливу пам'ять. Успіх одного компонента ланцюга прямо стимулює зростання інших.

Ринок зосередився на позитивних аспектах, з акціями NVIDIA, які зросли більш ніж на 220% з березня 2023 року.

Однак не всі експерти поділяють оптимізм. «Щоб весь цей масивний експеримент працював без спричинення великих втрат, OpenAI та її партнери тепер повинні генерувати величезні доходи та прибутки», - попереджають деякі аналітики. При цьому існує ризик виникнення "бульбашки АІ", коли ринкові очікування значно випереджають реальні фінансові результати, що може призвести до різкої корекції в майбутньому.

Конкурентне середовище та стратегічні наслідки

Є інформація, що OpenAI повідомила Microsoft, свого основного акціонера та головного хмарного провайдера, лише за день до підписання угоди. Раніше цього року Редмонд втратив статус ексклюзивного постачальника обчислювальних потужностей для OpenAI.

Microsoft потенційно може отримати у майбутньому потужного конкурента. OpenAI розглядає можливість запропонувати комерційні хмарні послуги протягом року або двох, що може призвести до прямої конкуренції з існуючими партнерами.

Крім того, оголошений альянс різко змінює умови для конкурентів OpenAI. Так Google зі своєю лінійкою моделей Gemini, Anthropic з Claude чи стартапи на кшталт Mistral тепер стикаються не лише з конкуренцією алгоритмів, але й із питанням доступу до інфраструктури. Фактично, NVIDIA та OpenAI створюють "інфраструктурний мур", який значно ускладнює для інших компаній можливість тренувати моделі порівнянного масштабу.

Окрім інфраструктурного, діяльність альянсу призведе і до створення кадрового муру. Найкращі дослідники та інженери у сфері АІ прагнуть працювати там, де є доступ до найпотужніших ресурсів. Створення "фабрик АІ на мільйон GPU" перетворить OpenAI на абсолютний магніт для провідних світових талантів. Це може призвести до "вимивання мізків" з академічних установ та інших компаній, ще більше посилюючи домінування альянсу.

Для Amazon Web Services та Google Cloud анонсована угода є сигналом для пришвидшення власної розробки спеціалізованих АІ-чипів. «Тепер боротьба відбуватиметься не лише на рівні моделей, а й на рівні контролю за апаратними ресурсами. Це створює для ринку абсолютно нову конфігурацію», - підкреслює директор з досліджень eMarketer Джейкоб Борн.

Комплексні партнерські відносини

Угода також з'являється менш ніж через два тижні після розкриття інформації про те, що OpenAI погодилася витратити 300 млрд дол. на обчислювальні потужності з компанією Oracle протягом близько п'яти років, починаючи з 2027 року.

Крім того тиждень того NVIDIA вклала 5 млрд дол. в Intel у рамках спільного підприємства для спільної розробки чипів для дата-центрів та ПК. Більш того NVIDIA також інвестувала близько 700 млн дол. у британський дата-центровий стартап Nscale.

Слід також нагадати, що на початку року OpenAI приєдналася до Stargate, багатомільярдного проєкту, оголошеного президентом Трампом та підтриманого Oracle і SoftBank. Усі майбутні інфраструктурні проєкти OpenAI потрапляють під «парасольку» Stargate.

Назва «Stargate» з'явилася після зустрічі в Токіо між керівниками OpenAI та генеральним директором SoftBank Масайоші Соном (Masayoshi Son) для обговорення наступної фази розширення компанії.

Аналітика ринку: очікування і застереження

По перше розглянемо позитивні оцінки.

Більшість інвестиційних банків зустріли угоду дуже натхненно. OpenAI працюватиме з NVIDIA як привілейованим стратегічним партнером з обчислювальних потужностей та мереж, хоча керівники підкреслили, що це не «ексклюзивні відносини».

В Evercore ISI відзначили, що NVIDIA стає «преференційним постачальником» для OpenAI, що суттєво зміцнює її ринкову позицію.

«Цей альянс може додати сотні мільярдів доларів до прогнозів компанії. Він відкриває довгострокову перспективу стабільних доходів, що унікально для високотехнологічного сектору», - наголосив аналітик Barclays Томас О'Маллі, оголошуючи підвищення цільової ціни на акції NVIDIA.

Втім, не всі аналітичні оцінки однозначні, є й критичні погляди на оголошену угоду.

«NVIDIA ризикує стати своєрідним фінансовим рятівником OpenAI, беручи на себе значну частину її зобов'язань. Це може зробити модель співпраці менш збалансованою», - зазначив аналітик DA Davidson Гіл Луріа (Gil Luria).

Антимонопольні ризики, глобальні та етичні наслідки

Заплановане співробітництво між NVIDIA та OpenAI привертає дуже серйозну увагу регуляторів. Альянс між найдорожчєю компанією світу та найбільш помітним гравцем у сегменті АІ-сервісів може призвести до антимонопольного розгляду.

Зосередження ресурсів у руках двох компаній неминуче приверне увагу регуляторів. У США та ЄС юристи вже висловлюють занепокоєння можливим обмеженням конкуренції та створенням нових бар'єрів для входу на ринок. Регулятори можуть почати дослідження, чи не використовує NVIDIA своє домінування на ринку чипів для надання несправедливих переваг OpenAI, тим самим придушуючи інновації від менших гравців.

На тлі концентрації такої величезної потужності в руках закритої комерційної структури виникає серйозна загроза для руху Open Source AI. Стартапам та університетським лабораторіям буде все складніше конкурувати, навіть маючи геніальні ідеї, оскільки вони не матимуть доступу до інфраструктури подібного масштабу. Це може призвести до олігополії на ринку фундаментальних моделей, де кілька гігантів диктуватимуть умови для всієї індустрії.

Але слід зазначити й те, що угода посилює позиції США в глобальних перегонах АІ. Альтман тепер керує найбільш помітним стартапом на планеті, оціненим у пів трильйона доларів, а Хуанг очолює найцінішу публічну компанію світу.

Водночас Китай, який через санкції втратив доступ до найсучасніших чипів NVIDIA, опиняється у складнішій ситуації. Це ще більше поглиблює технологічний розрив між двома країнами і може вплинути на глобальні ланцюги поставок технологій.

Масштаб угоди та концентрація ключової інфраструктури в руках двох американських компаній стає тривожним сигналом для інших країн та геополітичних блоків (ЄС, Індія, Японія). Усвідомлення того, що доступ до передового АІ може бути обмежений або контролюватися іншою державою, змусить уряди по всьому світу інвестувати мільярди у створення власних "суверенних" обчислювальних потужностей. Таким чином, альянс OpenAI-NVIDIA виступає каталізатором нової глобальної гонки - гонки за технологічним суверенітетом у сфері штучного інтелекту.

Енергетичні та екологічні викликиЗапуск дата-центрів на 10 ГВт потребуватиме нових джерел електроенергії, зокрема з відновлюваних джерел. Це може вплинути на енергетичні ринки і стати окремим фактором політичних дискусій щодо енергетичної політики та екологічної стійкості.

З моменту представлення Stargate у січні було розглянуто більше 700 потенційних локацій розміщення ЦОДів проєкту, враховуючи доступність енергії, терміни дозволів та умови фінансування. Цей список скорочується, оскільки OpenAI зважує енергетичну доступність та регуляторні вимоги.

NVIDIA та OpenAI надали мало деталей про те, де і коли відбудеться будівництво, крім заяви, що перший з 10-гігаватних об'єктів почне працювати вже у другій половині наступного року. Компанії отримали сотні пропозицій операторів по всій Північній Америці, які пропонують землю, електроенергію та об'єкти.

Угода передбачає, що OpenAI орендуватиме чипи NVIDIA для розгортання, але фінансування інших складових проєкту потребуватиме інших шляхів. «Власний капітал є найдорожчим способом фінансування дата-центрів», - зазначили керівники стартапу, підкресливши, що готуються взяти борг для покриття решти розширення.

Поки що попит на навчання передових моделей залишає мало потужностей у запасі, але OpenAI продовжує шукати нові можливості для розширення своєї інфраструктури.

Створення моделей, навчених на мільйонах GPU, виводить проблему "чорної скриньки" на абсолютно новий рівень. Чим складнішою стає система, тим важче її інтерпретувати, контролювати та прогнозувати її поведінку. Цей альянс експоненційно прискорює створення АІ, чиї можливості можуть вийти за межі розуміння навіть їхніх власних розробників. Це загострює питання етичного контролю, узгодження АІ з людськими цінностями (AI Alignment) та ризиків непередбачуваних "емерджентних" властивостей надпотужних систем.

Майбутні перспективи та стратегічні наслідки

OpenAI та NVIDIA співпрацюватимуть для спільної оптимізації своїх дорожніх карт для програмного забезпечення моделей та інфраструктури OpenAI, а також апаратного та програмного забезпечення NVIDIA. Це партнерство може встановити новий стандард інтеграції в технологічній індустрії.

Стратегічне партнерство такого рівня дозволяє перейти від простої закупівлі обладнання до спільного проєктування (co-design) чіпів та моделей майбутнього. OpenAI зможе ділитися з NVIDIA своїми майбутніми вимогами до архітектури моделей, а остання, у свою чергу, зможе проєктувати наступні покоління GPU, оптимізуючи їх саме під ці завдання. Цей цикл зворотного зв'язку між розробником моделей та виробником "заліза" створює неймовірну синергію.

(Зліва направо): Президент OpenAI Грег Брокман, засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг та генеральний директор OpenAI Сем Альтман

Крім того, домінування NVIDIA тримається не лише на "залізі", а й на її програмній платформі CUDA. Інвестуючи 100 млрд дол. в інфраструктуру, що працює виключно на CUDA, OpenAI фактично "цементує" цей стандарт на десятиліття вперед. Будь-якому конкуренту (наприклад, AMD з ROCm чи Intel з oneAPI) тепер буде практично неможливо кинути виклик цій екосистемі.

Альянс може стати каталізатором нових бізнес-моделей в індустрії АІ. Поєднання інвестиційного фінансування з довгостроковими контрактами на поставки створює прецедент для майбутніх угод у секторі високих технологій.

Коли попит на навчання передових моделей зменшиться, у OpenAI з'явиться достатньо обчислювальних потужностей для покриття власних потреб, що може відкрити двері для комерційного хмарного сервісу протягом року або двох.

Під час того, як Альтман та Хуанг доопрацьовували деталі угоди, інфраструктурна команда OpenAI була в Токіо на зустрічі з генеральним директором SoftBank Масайоші Соном для обговорення ширшої фінансової та виробничої підтримки.

Паралельні переговори підкреслили масштаб амбіцій Альтмана та мережу глобальних гравців, які тепер залучені до втілення його візії в життя.

Резюмуючи, необхідно зазначити, що альянс OpenAI та NVIDIA — це не просто комерційна угода, а стратегічний крок, який формує нову архітектуру сегменту АІ. Угода знаменує поворотний момент у технологічній індустрії, оскільки капітал та вплив все більше концентруються в руках двох компаній, найближчих до «серця буму штучного інтелекту».

По суті, угода на 100 млрд дол. є неявною заявою про те, що шлях до створення AGI лежить через експоненціальне нарощування обчислювальних потужностей. Це філософська ставка. Альтернативні підходи, що фокусуються на більш ефективних алгоритмах, відходять на другий план, оскільки весь ринок тепер буде змушений грати в гру "хто побудує більший суперкомп'ютер".

«Ми маємо справу з проєктом, потенціал якого вимірюється не мільярдами, а сотнями мільярдів доларів. Це новий рівень гри», - резюмує Метт Брітцман з Hargreaves Lansdown.

Водночас зростає й кількість ризиков: від можливого регуляторного тиску до енергетичних викликів та геополітичних наслідків. Успіх цього альянсу залежатиме від здатності компаній ефективно масштабувати свої операції, залучати необхідне фінансування та навігувати складний регуляторний ландшафт.

Новий альянс може стати визначальним фактором для глобального ринку АІ на найближче десятиріччя, створюючи новий стандарт для партнерських відносин у сфері високих технологій та встановлюючи нові «правила гри» для всієї індустрії.

