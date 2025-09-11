ASUS: сховища до серверів

Мотиви розгортання SAN

Критично важливі сервіси вимагають постійної доступності даних. В системах зберігання високої доступності дублюються компоненти і шляхи до даних, зокрема два контролери - тоді вихід будь-якого з ладу не призводить до простою. Одноконтролерні системи наражають компанії на ризики простою. Двоконтролерна архітектура усуває єдину точку відмови та покращує продуктивність завдяки паралельній обробці.

Дебют ASUS

До поставок серверних платформ ASUS додала пропозицію двоконтролерних (Active-Active) систем мережного зберігання даних блокового доступу VS320D. Компанія не прагне охоплення виробництва всіх компонентів корпоративної інфраструктури, фокусуючись на серверах та сховищах SAN як ключових компонентах сучасних центрів обробки даних.

Представлені дві системи:

VS320D-RS12 (2U, 12 x 3.5”) для зберігання об‘ємних даних у масштабному відеоспостереженні, відеовиробництві, резервному копіюванні.

VS320D-RS26 (2U, 26 x 3.5”) з високою щільністю флеш-сховищ для віртуалізації, баз даних, VDI.

Мережеве підключення та розширення

Кожен з двох контролерів базової системи ASUS VS320D має чотири порти Ethernet 10 Гбіт/с SFP+, разом 8 x 10GbE SFP+ iSCSI. За потреби можна додати карти підключення Ethernet 25 Гбіт/с або Fibre Channel зі швидкістю 16 Гбіт/с та 32 Гбіт/с.

Розширення сховищ за допомогою SAS JBOD вирішує проблему масштабованості за обсягом зберігання.

Масштабування зберігання даних

За деякими оцінками, світ генерує понад 400 мільйонів терабайтів даних на день. Це число лише зростатиме, оскільки штучний інтелект все більше проникає в наше повсякденне життя. Все має свою ціну: вартість обчислень та зберігання даних стрімко збільшується. Компанії намагаються, з одного боку, переробляти сирі дані на місцях, уникаючи транспортування «цифрового сміття», з іншого – шукати засоби щільного розміщення даних.

Цінні дані зберігають у відмовостійких сховищах, з розширеннями JBOD, також повністю зарезервованими. Розширення до своїх сховищ пропонують всі виробники. Великою перевагою ASUS VS320D є підтримка сторонніх JBOD. Така «всеїдність» збільшує свободу користувача, позбавляючи вендор-залежності та цінового дискомфорту.

Прикладом демократичного засобу розширення ємності з високою щільністю є 4U JBOD Western Digital Ultrastar Data60 місткістю 60 дисків NL SAS. Такими можна нарощувати ємність сховищ ASUS, до 4 JBOD на систему.

Порівняння з конкурентами

ASUS вийшов на зрілий ринок SAN-сховищ початкового рівня: багато хто пропонує прості, швидкі та доступні платформи зберігання даних для малого та середнього бізнесу. Системи ASUS VS320D приваблюють технічними показниками, ціною, доступністю у каналі поставок і позбавлені головного недоліку – залежності від політики постачальника. Особливо це відчувається у проектах із масштабним зберіганням, де ціна розширень систем А-бренд сягає зірок.

Кейс: відеоспостереження

Збільшення кількості камер, підвищення роздільної якості записів, посилення нормативних вимог – все це роздмухує архіви систем відеоспостереження. Масштабне зберігання цінних активів (заради яких усе й розгортається) потребує систем високої доступності з розширеннями ємністю в сотні терабайт. За чутливості до ціни (а кому це не важливо?) системи на кшталт ASUS VS320D-RS12 мають перевагу перед конкурентами саме на великих об’ємах.

ASUS VS320D-RS12 (RS26) — це надійне та адаптивне рішення для зберігання даних, яке використовує активну архітектуру з двома контролерами для максимальної продуктивності та безпеки даних. Налагоджений канал поставок ASUS сприятиме продажам.