Ємні сховища даних

Критичні дані вимагають безпрецедентної доступності, а обсяги інформації сягають сотень терабайт і десятки петабайт - традиційні високорівневі рішення, такі як ліцензійні SDS-системи, стають надмірно дорогими. Цей тиск стимулював попит на нове покоління ємних сховищ даних: відносно недорогі, але відмовостійкі апаратні системи, які пропонують доступне масштабування. Ключовою перевагою тут є сумісність зі сторонніми модулями розширення (JBOD), що дозволяє уникнути вендор-залежності та забезпечує відповідність вартості зберігання реальній цінності даних у сценаріях відеовиробництва, резервування та відеоспостереження.

Системи, які обробляють великі обсяги критичних даних, мають забезпечувати їх доступність. Доступність описується у відсотках від загального часу, протягом якого запити нормально обслуговуються. Для систем High Availability ідеальним вважається показник 99,999% («п'ять дев'яток»), що відповідає приблизно п'яти хвилинам простою в рік. Планування має заздалегідь враховувати RTO / RPO (час відновлення та допустиму втрату даних), SLA доступності (ті самі «дев’ятки простою»), масштабування (вертикально чи горизонтально), бюджет (хмара vs. локальне, обсяг трафіку), безпеку / відповідність стандартам.

«Вища ліга» зберігання даних користується розвинутими апаратними системами або SDS: розподіленими об’єктними (Amazon S3, Google Cloud Storage) та файловими кластерними сховищами (GlusterFS, HDFS).

Втім, операторів великих даних - хоч греблю гати. Кожен з них виходить з власних міркувань щодо цінності даних, вартості простою, доцільності рішень. Будь-яка надмірність, ключова особливість сховищ високої доступності, має свою ціну. При всій зручності та функціональності комерційних SDS на кшталт QuantaStor або Open-E JovianDSS, вартість їх програмних ліцензій привʼязана до ємності сховищ, що на сотнях терабайт б’є по кишені.

Саме тому користуються попитом відносно недорогі апаратні системи зберігання даних початкового рівня Dell PowerVault ME5, HPE MSA 2060, Lenovo ThinkSystem DE4200H, NetApp E2800 та їм подібні. Вони базуються на двох контролерах, дисках SAS, розширюються за допомогою SAS JBOD і простіші у розгортанні, порівняно з кластерами SDS. Вартість збільшення ємності дорівнює ціні JBOD з дисками. Власні JBOD до сховищ пропонують всі виробники СЗД, за ціною на свій розсуд. На полі об'ємного зберігання перевагу має той, хто підтримує сторонні JBOD індустріального стандарту. Така «всеїдність» позбавляє покупців вендор-залежності та розширює свободу вибору. Ціна має значення.

Несподівано для багатьох на зрілий ринок SAN-сховищ вийшов ASUS, з сімейством VS320D-RS12/VS320D-RS26:

ASUS VS320D-26 та ASUS VS320D-RS12

З одного боку, цей крок викликаний бажанням компанії використати канал поставок серверних платформ для просування суміжного обладнання. З іншого, учасників серверного ринку мотивує стрімке зростання попиту на демократичні системи об'ємного зберігання. Однією з конкурентних переваг сховищ ASUS є сумісність з популярними JBOD Western Digital Ultrastar Data60 та Western Digital Ultrastar Data102. Гібридні платформи зберігання даних Western Digital Ultrastar висотою 4U мають два модулі вводу-виводу з 6 портами Mini-SAS HD на модуль і оснащуються 60 / 102 дисками SAS / SATA. Такими можна багаторазово нарощувати ємність сховищ ASUS, до 4 JBOD на систему.

Western Digital Ultrastar Data60 JBOD

Партнерство ASUS з Western Digital пропонує сховища високої щільності за конкурентною ціною. За рахунок JBOD ємність систем зберігання даних збільшується до кількох петабайт:

Одне сховище ASUS / Один WD Ultrastar Data60 або Data102 JBOD / Дубльовані шляхи

Одне сховище ASUS / Чотири WD Ultrastar Data60 або Data102 JBOD / Дубльовані шляхи

Один сучасний дата-центр YouTube може мати понад 100 петабайт відеоархівів. Одна "розшифровка" генетичного коду, що міститься в біологічному зразку, генерує понад 10 ПБ даних на рік. Проте, не треба бути хмарними операторами, науковцями чи дослідниками штучного інтелекту, щоб зберігати сотні терабайт даних. Масовим сховищам також є де прикластися.

Сценарій 1. Відеовиробництво

Сценарій 2. Резервування

Сценарій 3. Відеспостереження

Сучасні компанії прагнуть мати на своєму майданчику масштабовані сховища, що легко адаптуються до навантажень. Водночас витрати на інфраструктуру не мають перетворюватися на критичний фактор. Тому ринок відмовостійких систем активно розширюється рішеннями с простим та доступним масштабуванням. Головний орієнтир тут — відповідність вартості зберігання реальній цінності даних.

